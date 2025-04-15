Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde Dr. Tekin Gürmen Parkı mevkiinde meydana geldi. Yokuş aşağı seyreden Ayberk A. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Erhan K.'nin (19) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Erhan K. yaralandı. Yaralı motosikletli kurye, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
(İHA)
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