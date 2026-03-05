HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Taşkale Mahallesi Köprülüler Caddesi'nde H.B.Ç. idaresindeki 55 PM 010 plakalı motosiklet ile Z.D. yönetimindeki 55 AOS 125 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.B.Ç. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan H.B.Ç., buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca iPhone kullanıcısına güzel haber! Milyonlarca iPhone kullanıcısına güzel haber!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklamaKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.