Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Taşkale Mahallesi Köprülüler Caddesi'nde H.B.Ç. idaresindeki 55 PM 010 plakalı motosiklet ile Z.D. yönetimindeki 55 AOS 125 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.B.Ç. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan H.B.Ç., buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır