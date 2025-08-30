HABER

Otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, kişi yaralandı.

Otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, Çay ilçesine bağlı Cumhuriyet köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.K. (60) yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkış yaptığı esnada R.A. (59) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan R.A., N.G.D. ve H.İ.K.’yi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan H.İ.K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

kaza
