Otoparka dönen otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin otoparka dönüş yaptığı sırada motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Otoparka dönen otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza; Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet E. S'nin kullandığı 07 L 4070 plakalı otomobil, otoparka girmek için sağ şeritten sola dönmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen Yekta B'nin kullandığı 07 BUU 245 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Yekta B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürüldüç.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

