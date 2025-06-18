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Otoyolda 'Mossad ajanı' kovalamacası! İran, İsrail ajanlarına karşı alarma geçmişti: Mossad ajanının yakalanması kameralara böyle yansıdı

İran'ın komuta kademesine yönelik İsrail'in nokta atışı saldırıları sonrası İran'da 'Mossad' alarmı verilmişti. İran polisi, Tahran-Kum otoyolunda patlayıcı madde taşıyan bir Mossad ajanını kovalandı. Otoyoldaki kovalamacanın ardından İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'a çalışan ajanın yakalanma anı saniye saniye görüntülendi.

Otoyolda 'Mossad ajanı' kovalamacası! İran, İsrail ajanlarına karşı alarma geçmişti: Mossad ajanının yakalanması kameralara böyle yansıdı
Mustafa Fidan

İsrail ile İran arasındaki gerginlik sürüyor. Özellikle İsrail'in İran'ın komuta kademesine yönelik nokta atışı saldırılarının ardından gündeme gelen ve önlem alınan Mossad ajanı konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
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İran polisi, Tahran-Kum otoyolunda kovaladıkları Mossad ajanını, uzun bir kovalamacanın ardından ele geçirdi.

Yakalanan şüphelinin aracında da çok sayıda patlayıcı bulundu. O anlar kameraya yansıdı.

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KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Otoyolda polisin kovaladığı Mossad ajanı, aracından inerek kaçmaya çalıştı.
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İran polisi, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Ardından şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada, kasa içerisinde saklanmış olan çok sayıda patlayıcı madde bulundu.

"MOSSAD AVI" BAŞLATILMIŞTI

İsrail'in özellikle komuta kademesine yönelik nokta atışı saldırıyla büyük darbe alan İran'da 'Mossad' alarmı yaşanıyor. Saldırıların başladığı cuma gününden bu yana İran’da İsrail için casusluk yaptığı iddiasıyla 30’a yakın kişi gözaltına alınırken; halka “maskeli, şapkalı insanlara dikkat edin” uyarısı yapıldığı öğrenildi.
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İDAM EDİLİYORLAR

NTV'nin CNN International’ın aktardığına göre, İsrail’in saldırılarının başladığı cuma gününden bu yana başkent Tahran’da 28 kişi “İsrail adına casusluk yaptıkları” şüphesiyle gözaltına alındı ya da kendilerine bu suçlama yöneltildi. İran dün de 2023 yılında gözaltına alınıp tutuklanan bir kişinin aynı suçlamayla idam edildiğini açıkladı.
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İran’da ayrıca, İsfahan’da 60 kişi de dahil olmak üzere onlarca kişinin “Siyonist rejime destek için” çevrimiçi platformlarda yazılar paylaştıkları ve bunu yaparak “toplumun psikolojik güvenliğini” bozdukları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

18 Haziran 2025
18 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Mossad ajan
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