Otoyolda 'Mossad ajanı' kovalamacası! İran, İsrail ajanlarına karşı alarma geçmişti: Mossad ajanının yakalanması kameralara böyle yansıdı

İsrail ile İran arasındaki gerginlik sürüyor. Özellikle İsrail'in İran'ın komuta kademesine yönelik nokta atışı saldırılarının ardından gündeme gelen ve önlem alınan Mossad ajanı konusunda yeni bir gelişme yaşandı.



İran polisi, Tahran-Kum otoyolunda kovaladıkları Mossad ajanını, uzun bir kovalamacanın ardından ele geçirdi.

Yakalanan şüphelinin aracında da çok sayıda patlayıcı bulundu. O anlar kameraya yansıdı.



KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Otoyolda polisin kovaladığı Mossad ajanı, aracından inerek kaçmaya çalıştı.



İran polisi, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



Tahran-Kum Otoyolu! Patlayıcı madde taşıyan bir Mossad ajanı kamyonetle kovalandı pic.twitter.com/181r9ENomv — Mynet (@mynet) June 18, 2025

"MOSSAD AVI" BAŞLATILMIŞTI

Ardından şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada, kasa içerisinde saklanmış olan çok sayıda patlayıcı madde bulundu.

İsrail'in özellikle komuta kademesine yönelik nokta atışı saldırıyla büyük darbe alan İran'da 'Mossad' alarmı yaşanıyor. Saldırıların başladığı cuma gününden bu yana İran’da İsrail için casusluk yaptığı iddiasıyla 30’a yakın kişi gözaltına alınırken; halka “maskeli, şapkalı insanlara dikkat edin” uyarısı yapıldığı öğrenildi.



İDAM EDİLİYORLAR

NTV'nin CNN International’ın aktardığına göre, İsrail’in saldırılarının başladığı cuma gününden bu yana başkent Tahran’da 28 kişi “İsrail adına casusluk yaptıkları” şüphesiyle gözaltına alındı ya da kendilerine bu suçlama yöneltildi. İran dün de 2023 yılında gözaltına alınıp tutuklanan bir kişinin aynı suçlamayla idam edildiğini açıkladı.



İran’da ayrıca, İsfahan’da 60 kişi de dahil olmak üzere onlarca kişinin “Siyonist rejime destek için” çevrimiçi platformlarda yazılar paylaştıkları ve bunu yaparak “toplumun psikolojik güvenliğini” bozdukları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.