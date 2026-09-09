HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otoyolda seyreden aracın tamponu koptu: O anlar kamerada

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yüksek hızda seyreden SUV tipi aracın tamponu rüzgarın etkisiyle koparak yola savruldu.

Otoyolda seyreden aracın tamponu koptu: O anlar kamerada

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yüksek hızda seyreden SUV tipi aracın tamponu rüzgarın etkisiyle koparak yola savruldu. Sürücünün durumu fark ederek aracı emniyet şeridine çekmesiyle muhtemel bir kazanın önüne geçildi. O anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Anadolu Otoyolu Sapanca - Adapazarı yönü Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde olan SUV tipi bir aracın tampon kısmı, yüksek hız ve rüzgarın etkisiyle gevşeyerek yerinden çıktı. Bir süre sallandıktan sonra kopan tampon parçası yola savrularak trafikte tehlike oluşturdu. Durumu fark eden sürücü, aracını güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekerek durdurdu.

ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Olay anı, aynı yol üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Aracın sol şeritte normal şekilde seyir ettiği anlar, tamponun yavaşça araçtan ayrılması, tamponun rüzgarın etkisiyle sallanması, bir parçanın kopup yola savrulması ve sürücünün durumu fark edip güvenli şekilde aracını yolun kenarına çektiği anlar yer alıyor.

Otoyolda seyreden aracın tamponu koptu: O anlar kamerada 1

Otoyolda seyreden aracın tamponu koptu: O anlar kamerada 2

Otoyolda seyreden aracın tamponu koptu: O anlar kamerada 3

Otoyolda seyreden aracın tamponu koptu: O anlar kamerada 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda 387 kilo uyuşturucu ele geçirildiEdirne İpsala Gümrük Kapısı'nda 387 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İş arkadaşını falçatayla ağır yaraladıİş arkadaşını falçatayla ağır yaraladı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.