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Oytun Erbaş geleceğin hastalığını açıkladı! "Toplumda salgın var" uyarısı! Dildeki belirtiyle kendini gösteriyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.02.2025 09:33
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Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Oytun Erbaş toplumda salgın halinde olduğunu belirttiği bir hastalığa dikkat çekti. Ekol TV'de canlı yayın konuğu olan Erbaş, 'geleceğin hastalığı' diyerek belirtileri tek tek saydı. Belirtiler arasında en dikkat edilmesi gereken ise dilin bembeyaz tabakaya sahip olması. İşte detaylı bilgiler...

Oytun Erbaş geleceğin hastalığını açıkladı! "Toplumda salgın var" uyarısı! Dildeki belirtiyle kendini gösteriyor

Sağlık ve yaşama dair açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ekol TV ekranlarında yayımlanan Oylum Talu ile Hafta Sonu' programının canlı yayın konuğu oldu. Erbaş, geleceğin hastalığı diye nitelendirdiği SIBO (ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması) hastalığına dikkat çekerek belirtilerini sıraladı.

"TOPLUMDA SIBO SALGINI VAR"

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Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın SIBO hastalığına dair açıklaması şu şekilde:

"Sibolu insanların dili bembeyaz oluyor. Antibiotik vermeden geçmiyor. Karnı sürekli şişse, kötü kokulu, yağlı ve pis kokulu dışkı varsa dikkat edilmeli. Toplumda çok fazla sibo var, sibo salgını var.

Hemen kaloriyi kesiyoruz, şekeri kesiyoruz antibiyotik veriyoruz. Sibo baş belasıdır, çok zor geçiyor. Geleceğin hastalığı sibo.

Eğer diliniz beyazsa ve üstünde bir tabaka varsa sibo olabilirsiniz."

SIBO NEDİR?

bağırsak sağlığı

SIBO, ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması anlamına gelir. Bağırsaklarda bakterilerin birikmesine bağlı olarak sindirim sistemi de hasar görür. Eğer bakteriler ince bağırsağa geçerse burada çoğalır ve çeşitli hastalıklar kendini göstermeye başlar. Bağırsak hastalıkları ve SIBO kendini çeşitli belirtilerle göstermeye başladığında vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır.

SIBO BELİRTİLERİ

kolon bağırsak

Bağırsaklarda bakteri birikmesi durumu yaşanıyorsa kişide bazı belirtiler görülür. Bu belirtilerin başında şunlar gelir:

  • Kabızlık
  • İshal
  • Karın ağrısı
  • Şişkinlik hissi
  • Gaz
  • Kramplar
  • Halsizlik
  • Sürekli yorgunluk hissi
  • Kilo kaybı
  • İştahsızlık
  • Cilt sorunları
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Anahtar Kelimeler:
Dil Oytun Erbaş bağırsak
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