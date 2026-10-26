HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Oyun değil, Türkiye'de yaşandı! Önünü kestiği aracı böyle çaldı

İçerik devam ediyor

Adana'da yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi. Trafikte kimliği belirsiz bir kişi tarafından önü kesilen aracın sürücüsü olaya müdahale etmek istedi. Sürücünün bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi ise aracı çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Film gibi olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen araçların önünü keserek durdurmaya çalıştı. Araçların bazıları manevra yaparak uzaklaştı.

Oyun değil, Türkiye de yaşandı! Önünü kestiği aracı böyle çaldı 1

ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ!

Bir sürücü ise bu kişi yere yatınca, kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Bunun üzerine şüpheli kişi, duran aracın kaputuna çıktı. Aracından inen sürücü müdahale etmek istedi. Bu sırada şüpheli, araca binerek direksiyon başına geçip uzaklaştı.

Oyun değil, Türkiye de yaşandı! Önünü kestiği aracı böyle çaldı 2

GÖZALTINA ALINDI

Olay güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Oyun değil, Türkiye de yaşandı! Önünü kestiği aracı böyle çaldı 3

Oyun değil, Türkiye de yaşandı! Önünü kestiği aracı böyle çaldı 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak çıkış: "Özgür Özel, Kılıçaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir"Gürsel Tekin'den çok konuşulacak çıkış: "Özgür Özel, Kılıçaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir"
İstanbul ve Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 100 kilo skunk maddesi ele geçirildiİstanbul ve Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 Kasım'daki kaza her şeyi değiştirdi! Öğrencilerin direnişi ülkedeki iktidarı devirdi

1 Kasım'daki kaza her şeyi değiştirdi! Öğrencilerin direnişi ülkedeki iktidarı devirdi

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

Futbolcu sevgilisi aşka geldi! "Kandırdım"

Futbolcu sevgilisi aşka geldi! "Kandırdım"

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.