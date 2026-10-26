Oyun değil, Türkiye'de yaşandı! Önünü kestiği aracı böyle çaldı

Film gibi olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen araçların önünü keserek durdurmaya çalıştı. Araçların bazıları manevra yaparak uzaklaştı.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ!

Bir sürücü ise bu kişi yere yatınca, kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Bunun üzerine şüpheli kişi, duran aracın kaputuna çıktı. Aracından inen sürücü müdahale etmek istedi. Bu sırada şüpheli, araca binerek direksiyon başına geçip uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır