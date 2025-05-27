Oyun kabusa döndü! Küçük çocuğu top gibi fırlattılar: Beyin kanaması geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde 21 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında, yaşanan korkunç bir olay yaşandı. 6,5 yaşındaki G.N., halı sahada 13 yaşlarındaki K.Ç. ve Y.Y.G. ile top oynadığı sırada çocuklar, G.N.’yi defalarca sallayıp yere fırlattı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ağrı ve acı ile eve dönen G.N. annesinin şüphelenmesi üzerine "Yüzüne top çarptı" diyerek durumu sakladı. Ancak küçük çocuk, kısa süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleri yaşadı. Annesiyle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giden G.N.’nin yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan küçük çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Olay sonrası polis, sitenin güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan K.Ç. ve Y.Y.G., polis sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, iki çocuğa yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirerek serbest bıraktı.

Küçük G.N.’nin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.