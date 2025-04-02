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Oyun kulaklıklarında kendi sesinizi duymamanın 5 yolu

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
02.04.2025 14:48
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Oyun oynarken kulaklıktan kendi sesinizin yankılanması, hem dikkatinizi dağıtabilir hem de takım arkadaşlarınızla iletişimi zorlaştırabilir. Bu sorun, genellikle mikrofon ayarları, ses yazılımı veya donanım yapılandırmalarından kaynaklanır. Bu rahatsız edici durumu çözmek için beş etkili yöntem...

Oyun kulaklıklarında kendi sesinizi duymamanın 5 yolu

Bu adımları uygulayarak oyun deneyiminizi kesintiye uğratan yankı sorununu çözebilirsiniz. Her biri farklı bir kök nedene hitap ettiği için, sorununuz devam ederse adımları sırayla denemeniz faydalı olacaktır. Artık sadece oyuna ve takımınıza odaklanabilirsiniz.

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1. MİKROFON GERİ BESLEMESİNİ KAPATIN

Bilgisayarınızda veya oyun platformunda mikrofonunuzun sesi hoparlörlere geri besleyip beslemediğini kontrol edin. Ses ayarlarında “Bu aygıtı dinle” gibi bir seçenek varsa, bunu devre dışı bırakmak yankıyı ortadan kaldırabilir. Bu ayar, genellikle ses kontrol panelinde mikrofon özellikleri altında bulunur.

2. SES YAZILIMINI YENİDEN YAPILANDIRIN

Oyunlarda iletişim için kullanılan uygulamalar, bazen varsayılan olarak mikrofon sesini kulaklığa geri yansıtır. Uygulamanın ses ayarlarına giderek “kendi sesini duyma” veya benzeri bir özelliği kapatmayı deneyin. Ayrıca, mikrofon hassasiyetini düşürmek de yankıyı azaltabilir.

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3. KULAKLIK VE MİKROFON BAĞLANTISINI KONTROL EDİN

Kablolu kulaklıklarda jakların tam oturmaması veya gevşek bağlantılar, sesin geri dönmesine neden olabilir. Tüm kabloları çıkarıp tekrar takarak bağlantıları sağlamlaştırın. Kablosuz modellerde ise cihazın eşleşme durumunu sıfırlamak işe yarayabilir.

4. GÜRÜLTÜ ENGELLEME AYARLARINI DÜZENLEYİN

Bazı kulaklıklarda aktif gürültü engelleme veya yan ton (sidetone) özellikleri bulunur. Bu ayarlar, kendi sesinizi duymanızı sağlayacak şekilde açık olabilir. Kulaklığınızın kontrol uygulamasından veya fiziksel düğmelerinden bu özelliği kapatmayı deneyin.

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5. SES SÜRÜCÜLERİNİ GÜNCELLEYİN VEYA YENİDEN YÜKLEYİN

Bilgisayarınızdaki ses sürücüleri eski veya hatalıysa, kulaklıktan yankı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. İşletim sisteminizin ses sürücülerini güncelleyin ya da tamamen kaldırıp yeniden yükleyin. Bu işlem, donanım ve yazılım arasındaki uyumsuzlukları çözebilir.

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