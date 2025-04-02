Oyun kulaklıklarında kendi sesinizi duymamanın 5 yolu

Bu adımları uygulayarak oyun deneyiminizi kesintiye uğratan yankı sorununu çözebilirsiniz. Her biri farklı bir kök nedene hitap ettiği için, sorununuz devam ederse adımları sırayla denemeniz faydalı olacaktır. Artık sadece oyuna ve takımınıza odaklanabilirsiniz.
Bilgisayarınızda veya oyun platformunda mikrofonunuzun sesi hoparlörlere geri besleyip beslemediğini kontrol edin. Ses ayarlarında “Bu aygıtı dinle” gibi bir seçenek varsa, bunu devre dışı bırakmak yankıyı ortadan kaldırabilir. Bu ayar, genellikle ses kontrol panelinde mikrofon özellikleri altında bulunur.
Oyunlarda iletişim için kullanılan uygulamalar, bazen varsayılan olarak mikrofon sesini kulaklığa geri yansıtır. Uygulamanın ses ayarlarına giderek “kendi sesini duyma” veya benzeri bir özelliği kapatmayı deneyin. Ayrıca, mikrofon hassasiyetini düşürmek de yankıyı azaltabilir.
Kablolu kulaklıklarda jakların tam oturmaması veya gevşek bağlantılar, sesin geri dönmesine neden olabilir. Tüm kabloları çıkarıp tekrar takarak bağlantıları sağlamlaştırın. Kablosuz modellerde ise cihazın eşleşme durumunu sıfırlamak işe yarayabilir.
Bazı kulaklıklarda aktif gürültü engelleme veya yan ton (sidetone) özellikleri bulunur. Bu ayarlar, kendi sesinizi duymanızı sağlayacak şekilde açık olabilir. Kulaklığınızın kontrol uygulamasından veya fiziksel düğmelerinden bu özelliği kapatmayı deneyin.
Bilgisayarınızdaki ses sürücüleri eski veya hatalıysa, kulaklıktan yankı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. İşletim sisteminizin ses sürücülerini güncelleyin ya da tamamen kaldırıp yeniden yükleyin. Bu işlem, donanım ve yazılım arasındaki uyumsuzlukları çözebilir.
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