HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Oyun oynayan çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üç yaşındaki Emirhan Bağcı isimli minik çocuk, üzüm bağında oynarken traktör altında kalarak yaşamını yitirdi.

Oyun oynayan çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Baharlar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, üç yaşındaki Emirhan Bağcı, anne ve babasıyla birlikte gittiği üzüm bağından oyun oynamak için geçtiği komşu bağda çift süren B.T. (28) yönetimindeki 20 YU 928 plakalı traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından minik Emirhan’ı Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen küçük çocuğun hayatın kaybettiği öğrenildi.
Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın ardından traktör sürücüsü B.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel öğrenciler polis üniforması ile denetim yaptıÖzel öğrenciler polis üniforması ile denetim yaptı
Biga'da uyuşturucu operasyonuBiga'da uyuşturucu operasyonu

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.