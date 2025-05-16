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Oyuncakçı görünümündeki iş yerinden cephane çıktı: 4 gözaltı

Diyarbakır’da oyuncakçı dükkanı görünümündeki iş yerinde çok sayıda silah ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Oyuncakçı görünümündeki iş yerinden cephane çıktı: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, Bağlar ilçesinde oyuncakçı dükkanı olarak kamufle edilen bir silah atölyesi tespit edildi. Kentte suç gruplarına silah temin ederek haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik dün 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda oyuncakçı dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesinde 6 ruhsatsız tabanca, 182 adet silah yapımına hazır kurusıkı tabanca, 172 adet yay ve seti bulunan namlu, 199 adet şarjör, 183 adet silah yapımında kullanılan aparat, 136 adet fişek, 3 adet boş sürgü, 20 adet üst kapak, 1 taşlama makinesi, 1 matkap, 1 lazer makinesi, 1 mengene, 170 kredi kartı ve 2 pos cihazı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

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Diyarbakır
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