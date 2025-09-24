HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Özbekistan'da öğrenciler Türkçe Yeterlik Sınavı'na yoğun ilgi gösterdi

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Özbekistan'da düzenlediği Türkçe Yeterlik Sınavı'na (TYS) öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Özbekistan'da öğrenciler Türkçe Yeterlik Sınavı'na yoğun ilgi gösterdi

YEE'nin 45 ülke ve 48 merkezde düzenlediği, toplam 864 adayın katıldığı TYS, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi binasında yer alan Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü sınava ülke genelinden 435 Özbek öğrenci katıldı.

Türkçenin, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin bilmesi gereken yabancı dillerden biri olarak kabul edildiği Özbekistan'da TYS yoğun ilgi görürken sınava katılmak isteyen adaylar üniversite binası önünde kalabalık oluşturdu.

Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Özkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Özbekistan'da Türkçe öğrenmeye büyük bir talebin olduğunu ve sınava yüksek bir katılımın olduğunu belirtti.

Özkan, sınava katılan 435 Özbek öğrencinin ülkenin farklı bölgelerinden geldiğine işaret ederek adayların Türkçeye büyük bir sevgi beslediğini gözlemlediklerini aktardı.

Adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü TYS'de başarılı olanlara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde "Türkçe Yeterlik Belgesi" veriliyor. Bu belgeye sahip olanlar, Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe hazırlık programına gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesi, Özbekistan makamlarınca tanınan tek Türkçe dil yeterliğinin belgelendirildiği sertifika özelliğini taşıyor ve bir yabancı dil sertifikası olarak öğrencilerin yüksek lisans ve doktora yapmalarının önünü açıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildiCHP'de Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
Şanlıurfa’da uyuşturucu madde ele geçirildiŞanlıurfa’da uyuşturucu madde ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Özbekistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.