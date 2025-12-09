HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özel bireyler mutfağa girdi, hem eğlendiler hem pişirdiler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler akademisyen ve öğrencilerle birlikte pasta ve kek yapıp çeşitli oyunlar oynadı.Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri işbirliğinde gerçekleştirilen programda, özel gereksinimli bireyler üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Özel bireyler mutfağa girdi, hem eğlendiler hem pişirdiler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler akademisyen ve öğrencilerle birlikte pasta ve kek yapıp çeşitli oyunlar oynadı.

Özel bireyler mutfağa girdi, hem eğlendiler hem pişirdiler 1

Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri işbirliğinde gerçekleştirilen programda, özel gereksinimli bireyler üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Sapanca Gençlik Merkezi, Doğa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü ile Engelsiz Fakülte Koordinatörlüğünün katkı sunduğu etkinlikte katılımcılar, mutfak atölyesinde pasta ve kek yaptı.

Etkinlikte ayrıca çeşitli oyunlar oynanarak katılımcıların sosyalleşmesi sağlandı.

Özel bireyler mutfağa girdi, hem eğlendiler hem pişirdiler 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt’ta gübre denetimleri yapıldıBayburt’ta gübre denetimleri yapıldı
Gölcük’te tarihi geçmiş ürünler imha edildiGölcük’te tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.