HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Özel dedektif tuttu, spiker eşinin her anını kayıt altına aldı! Korkulu kadın hayatından endişeli: "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım" Lojistik kralı Kamil Barlın gözaltında

Özel dedektif tuttu, spiker eşinin her anını kayıt altına aldı! Korkulu kadın hayatından endişeli: "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım" Lojistik kralı Kamil Barlın gözaltında

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
09.02.2025 11:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lojistik kralı Kamil Barlın ile eski spiker eşi Esra Barlın arasında yaşananlar gündem oldu. Boşanma aşamasında olan ikiliden Kamil Barlın, Esra Barlın'ın kendisini aldattığını iddia ederek özel dedektif tuttu. Esra Barlın'ın aracı sahte kazalara karıştırılarak çekiciye götürülüp kameralarla donatıldı. Adım adım takip edilen Barlın durumu anlayınca şikayetçi oldu ve "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım. Hayatım tehlikede" dedi. Yapılan operasyonda Kamil Barlın ve 13 kişi gözaltına alındı.

Özel dedektif tuttu, spiker eşinin her anını kayıt altına aldı! Korkulu kadın hayatından endişeli: "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım" Lojistik kralı Kamil Barlın gözaltında

Ünlü iş insanı Kamil Barlın ile eski spiker eşi Esra Barlın arasında yaşananlar gündem oldu. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Kamil Barlan, bu nedenle özel dedektif tuttu. Esra Barlın'ı aylarca takip ettiren Kamil Barlan gizli kamera kayıtlarıyla eşine şantaj yapmakla suçlanıyor.

551111

SAHTE KAZALARLA ARABAYA BAYİDE KAMERA YERLEŞTİRDİ

Takip operasyonunun en dikkat çeken aşamalarından biri, Esra Barlın'ın aracına yapılan müdahale oldu. İddiaya göre Barlın'ın aracı önce anlaşmalı kişiler tarafından kaza süsü verilerek çarptırıldı. Ardından çekici yardımıyla bir bayiye götürülen araç içerisine gizli kamera yerleştirildi. Ayrıca, eski eşinin sevgilisi olduğu ileri sürülen iş insanının evinin bahçesine de kamera yerleştirildi.

567

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİĞİNİ ANLAYINCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre özel takip, Esra Barlın'ın İstanbul Beşiktaş’taki bir gece kulübüne gittiği 11 Mayıs akşamında da sürdü. Genç kadın gece boyunca takip edilirken, özel hayatı ihlal edilen Barlın eşinin bu görüntüleri boşanma sürecinde kullandığını fark etti. Esra Barlın bunun üzerine soluğu savcılıkta aldı ve şantaj mağduru olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

88

"BÜYÜK BİR ŞEBEKE İLE KARŞI KARŞIYAYIM, HAYATIM TEHLİKEDE"

Barlın, "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım. Yurt dışından tanımadığım numaralar beni arıyor. O görüntülerden kurtulmam için ödeme yapmam gerektiği söyleniyor. Hayatım tehlikede" diyerek korunma talebinde bulundu.

KAMİL BARLIN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Esra Barlın'ın şikayeti üzerine harekete geçen polis, operasyon düzenledi. Kamil Barlın'ın yanı sıra sekreteri, avukatı ve özel dedektiflik şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturma genişletiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Dedektif Spiker Lojistik boşanma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü fast food zinciri krizde! Çalışanlar haklarını İstiyor

Ünlü fast food zinciri krizde! Çalışanlar haklarını İstiyor

Depremde çocuklarını kaybeden babadan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e tepki: Allah korkusu olan kimse bunu söylemez

Depremde çocuklarını kaybeden babadan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e tepki: Allah korkusu olan kimse bunu söylemez

Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Elebaşı Öcalan'dan terör örgütüne mektup! ' Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum'

Elebaşı Öcalan'dan terör örgütüne mektup! ' Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum'

Karayipler 7,6 ile sallandı, çok sayıda ülke için tsunami uyarısı! Deprem anının görüntüsü çıktı... Panik yapmamaları dikkat çekti

Karayipler 7,6 ile sallandı, çok sayıda ülke için tsunami uyarısı! Deprem anının görüntüsü çıktı... Panik yapmamaları dikkat çekti

Santorini'deki yanardağ patlarsa ne olur? '30 metrelik dalga boyları görmeyeceğiz' diyerek uzunluk verdi... İstanbul depremi detayı

Santorini'deki yanardağ patlarsa ne olur? '30 metrelik dalga boyları görmeyeceğiz' diyerek uzunluk verdi... İstanbul depremi detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.