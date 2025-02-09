Özel dedektif tuttu, spiker eşinin her anını kayıt altına aldı! Korkulu kadın hayatından endişeli: "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım" Lojistik kralı Kamil Barlın gözaltında

Ünlü iş insanı Kamil Barlın ile eski spiker eşi Esra Barlın arasında yaşananlar gündem oldu. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Kamil Barlan, bu nedenle özel dedektif tuttu. Esra Barlın'ı aylarca takip ettiren Kamil Barlan gizli kamera kayıtlarıyla eşine şantaj yapmakla suçlanıyor.

SAHTE KAZALARLA ARABAYA BAYİDE KAMERA YERLEŞTİRDİ

Takip operasyonunun en dikkat çeken aşamalarından biri, Esra Barlın'ın aracına yapılan müdahale oldu. İddiaya göre Barlın'ın aracı önce anlaşmalı kişiler tarafından kaza süsü verilerek çarptırıldı. Ardından çekici yardımıyla bir bayiye götürülen araç içerisine gizli kamera yerleştirildi. Ayrıca, eski eşinin sevgilisi olduğu ileri sürülen iş insanının evinin bahçesine de kamera yerleştirildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİĞİNİ ANLAYINCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre özel takip, Esra Barlın'ın İstanbul Beşiktaş’taki bir gece kulübüne gittiği 11 Mayıs akşamında da sürdü. Genç kadın gece boyunca takip edilirken, özel hayatı ihlal edilen Barlın eşinin bu görüntüleri boşanma sürecinde kullandığını fark etti. Esra Barlın bunun üzerine soluğu savcılıkta aldı ve şantaj mağduru olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

"BÜYÜK BİR ŞEBEKE İLE KARŞI KARŞIYAYIM, HAYATIM TEHLİKEDE"

Barlın, "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım. Yurt dışından tanımadığım numaralar beni arıyor. O görüntülerden kurtulmam için ödeme yapmam gerektiği söyleniyor. Hayatım tehlikede" diyerek korunma talebinde bulundu.

KAMİL BARLIN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Esra Barlın'ın şikayeti üzerine harekete geçen polis, operasyon düzenledi. Kamil Barlın'ın yanı sıra sekreteri, avukatı ve özel dedektiflik şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturma genişletiliyor.