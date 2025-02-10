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Mansur Yavaş çekildi, İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı! CHP'de 'sürpriz' aday: Vahap Seçer

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.02.2025 14:54
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ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçime katılmama kararı sonrası gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. "İmamoğlu ön seçimde tek aday mı olacak?" sorusuna yanıt aranırken; CHP'de sürpriz bir ismin aday olarak İmamoğlu'na rakip olacağı iddia edildi. Söz konusu iddiaları canlı yayında aktaran gazeteci Fatih Atik "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ciddi aday olarak geçiyor" diye konuştu.

Mansur Yavaş çekildi, İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı! CHP'de 'sürpriz' aday: Vahap Seçer

Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçime gidecek olan CHP'de dün yapılan kritik 3'lü zirvede gündeme oturan bir karar çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın arasında gerçekleştirilen 'ön seçim ve adaylık' toplantısı sonrası üç isimden de birlik beraberlik mesajı gelmişti. Ancak bu sabah saatlerine kulislere düşen haber adeta bomba etkisi yarattı.

MANSUR YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

Dün akşamki toplantıda Mansur Yavaş'ın ön seçimde aday olmama kararını ilettiği ortaya çıktı. Söz konusu karar sonrası bugün CHP Parti Meclisi (PM), genel başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

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Söz konusu ön seçime girmeme kararı sonrası Yavaş ve İmamoğlu cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmazken; TGRT Haber Temsilcisi Fatih Atik, katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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İMAMOĞLU'NA SÜRPRİZ RAKİP: VAHAP SEÇER

Yavaş'ın kesinlikle ön seçime katılmayacağını belirten Atik, "İmamoğlu ön seçimde tek aday mı olacak?" sorusuna yanıt verdi. Atik, "Birçok aday elbette olur ama iddialı aday olur mu? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ciddi aday olarak geçiyor" diyerek adaylık için yeni bir isim verdi.

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"30 MART'A KADAR HER ŞEY TAMAMLANACAK"

Bugün toplanan Parti Meclisi'nde (PM) ön seçimin nasıl yapılacağına dair hazırlanan yönergenin sunulacağını söyleyen Atik, 30 Mart'a kadar her şeyin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

25 İMZA TOPLAYAN YARIŞACAK

"25 imza toplayan ön adaylık için yarışacak" diyen Atik, burada önemli olan isimlerin milletvekilleri, il başkanları ve parti meclis üyeleri olduğunu söyledi.

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Atik, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok belediye başkanının da Mansur Yavaş'ı arayarak 'bu tutumunuzu devam ettirin, arkanızdayız' mesajı verdiğini biliyoruz. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket edenler, hem de bazı belediye başkanları bu konuda Yavaş'a destekçi.

Tahminen Ekrem İmamoğlu'nun karşısına birisi çıksa bile 'tavşan aday' diye tabir edebileceğimiz adaylar olabilir yani iddialı bir aday olmaz.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi konusundaki ısrarı CHP'yi bugünkü tartışmaları yapar hale getirdi. "Adayımızı ilan etmemiz seçimi kazandığımız anlamına mı geliyor?" diye CHP'liler bunu soruyor. Konunun buraya gelmesindeki en önemli sebep de İmamoğlu'nun ısrarı. Adaylık ilanıyla diğer sorunlardan kurtulabileceğini düşünüyor. "Adayımızı ilan edip kampanyamızı başlatalım, iktidarda erken seçim baskısı oluşturabiliriz" görüşü de öne çıkıyor ama bunlar sadece tartışılan konular."

Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmama kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mansur Yavaş doğru bir karar aldı.
Bu karar partide ayrışmaya yol açabilir.
Ön seçim süreci sağlıklı bir şekilde işleyemez.
Bu durum halkın gündemini saptırıyor.
Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı hayırlı olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Vahap Seçer Ekrem İmamoğlu CHP
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