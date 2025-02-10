Yavaş'ın 'ön seçim' kararı gündem oldu! Mustafa Varank'tan dikkat çeken paylaşım: Yemeğin menüsünde Mansur Yavaş varmış

Türkiye siyasetinin önemli konularından biri de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirlemek için parti içine yapacağı ön seçim oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel üyelerin katılımıyla yapılacak seçim ile adayın belirleneceğini duyurmuştu.

Özel'in bu açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adları adaylık için ön plana çıktı.

İMAMOĞLU ÖN SEÇİME OLUMLU, YAVAŞ OLUMSUZ

İmamoğlu yaptığı açıklamalar ile ön seçimi desteklerken, Yavaş ise bu duruma olumsuz yaklaştı. Ülke gündeminin ekonomik sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Yavaş; adayı belirlemek için erken olduğunu ve öncelikli konu olarak ekonominin ele alınması gerektiğini vurguladı.

ÜÇLÜ ZİRVE SONRASI 'BİRLİK BERABERLİK' MESAJI VERİLMİŞTİ

Parti içindeki bu zıt fikirler tartışma konusu olurken dün Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında 2,5 saatlik bir toplantı yapıldı. İlk olarak birlik mesajı verilen toplantının ardından bugün dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAMA KARARI ALDI

Mynet'in edindiği bilgilere göre Yavaş, CHP'nin yapacağı ön seçime katılmama kararı aldı. Bu haber kısa sürede gündem olurken, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"DÜNKÜ YEMEĞİN MENÜSÜNDE MANSUR YAVAŞ VARMIŞ"

Varank yaptığı paylaşımda, "Demek dünkü yemeğin menüsünde Mansur Yavaş varmış" ifadelerine yer verdi.