HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yavaş'ın 'ön seçim' kararı gündem oldu! Mustafa Varank'tan dikkat çeken paylaşım: Yemeğin menüsünde Mansur Yavaş varmış

Yavaş'ın 'ön seçim' kararı gündem oldu! Mustafa Varank'tan dikkat çeken paylaşım: Yemeğin menüsünde Mansur Yavaş varmış

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
10.02.2025 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Özgür Özel parti içinde yapacakları ön seçim ile cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklerini aktarmıştı. Bu konuda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri ön plana çıkarken, Yavaş ön seçime sıcak bakmadığını bildirmişti. Yavaş'ın CHP'nin yapacağı ön seçime katılmama kararı aldığı da duyuruldu. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özel, İmamoğlu ve Yavaş görüşmesine gönderme yapan Varank, "Dünkü yemeğin menüsünde Mansur Yavaş varmış" dedi.

Yavaş'ın 'ön seçim' kararı gündem oldu! Mustafa Varank'tan dikkat çeken paylaşım: Yemeğin menüsünde Mansur Yavaş varmış

Türkiye siyasetinin önemli konularından biri de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirlemek için parti içine yapacağı ön seçim oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel üyelerin katılımıyla yapılacak seçim ile adayın belirleneceğini duyurmuştu.

Özel'in bu açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adları adaylık için ön plana çıktı.

643

İMAMOĞLU ÖN SEÇİME OLUMLU, YAVAŞ OLUMSUZ

İmamoğlu yaptığı açıklamalar ile ön seçimi desteklerken, Yavaş ise bu duruma olumsuz yaklaştı. Ülke gündeminin ekonomik sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Yavaş; adayı belirlemek için erken olduğunu ve öncelikli konu olarak ekonominin ele alınması gerektiğini vurguladı.

62

ÜÇLÜ ZİRVE SONRASI 'BİRLİK BERABERLİK' MESAJI VERİLMİŞTİ

Parti içindeki bu zıt fikirler tartışma konusu olurken dün Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında 2,5 saatlik bir toplantı yapıldı. İlk olarak birlik mesajı verilen toplantının ardından bugün dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

997

Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak! Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak!

YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAMA KARARI ALDI

Mynet'in edindiği bilgilere göre Yavaş, CHP'nin yapacağı ön seçime katılmama kararı aldı. Bu haber kısa sürede gündem olurken, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

0

"DÜNKÜ YEMEĞİN MENÜSÜNDE MANSUR YAVAŞ VARMIŞ"

Varank yaptığı paylaşımda, "Demek dünkü yemeğin menüsünde Mansur Yavaş varmış" ifadelerine yer verdi.

Mansur Yavaş'ın Ön Seçime Katılmama Kararı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Doğru bir karar verdi
Yanlış bir karar verdi
Kararın sonuçlarını görmek lazım
Parti içi dinamiklere göre değişir
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni dönemde o grup hariç herkesin 1047 lira olan elektrik faturası 2016 lira olacak! Muaf tutulacaklar listesi belli oldu

Yeni dönemde o grup hariç herkesin 1047 lira olan elektrik faturası 2016 lira olacak! Muaf tutulacaklar listesi belli oldu

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da üst düzey ayrılık! Kulüp Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da üst düzey ayrılık! Kulüp Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Berat Albayrak’ın dönüşü: Yeni Kabine'de tanıdık isimler!

Berat Albayrak’ın dönüşü: Yeni Kabine'de tanıdık isimler!

Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak!

Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak!

Türkiye beyaza bürünecek, 50 ilde kar yağışı etkili olacak

Türkiye beyaza bürünecek, 50 ilde kar yağışı etkili olacak

'Alay ediyorlar' 110 yıllık mahallenin ismini değiştirdiler

'Alay ediyorlar' 110 yıllık mahallenin ismini değiştirdiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.