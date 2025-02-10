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Mansur Yavaş'ın formülü bu satırlarda gizli: CHP'nin ön seçim kararına karşı çıkarken İmamoğlu ile Özel'in yüzüne okumuş

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2025 11:48
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Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile Ankara'da bir araya gelen Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için karar kıldığı ön seçime girmeyeceğini duyurdu. Yavaş, bu kararını bildirdiği dün akşamki üçlü zirvede bir köşe yazısını da İmamoğlu ve Özel'e okudu. ABB Başkanının kararının perde arkasında işte bu yazının olduğu konuşuluyor. Yavaş'ın adaylık için önerdiği öne sürülen formül de böylelikle ortaya çıktı.

Mansur Yavaş'ın formülü bu satırlarda gizli: CHP'nin ön seçim kararına karşı çıkarken İmamoğlu ile Özel'in yüzüne okumuş

CHP'nin dün akşamki kritik üçlü zirvesinden görüş birliği çıkmadı. Mansur Yavaş toplantı öncesinde olduğu gibi ön seçime girmeyi düşünmüyor. Bununla birlikte partide ön seçim yapılmasına karşı da değil. Ne var ki kendi önerdiği formül, toplantıda da okuduğu, yazar Ali Taş'ın "Centilmenlik Anlaşması ve Kaygı Eşiği” başlıklı köşe yazısında gizli olabilir.

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Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu ile Yavaş'ın el ele verdiği poz gündeme damga vurmuştu.

ÖZEL PAYLAŞTI, İMAMOĞLU İLE YAVAŞ ALINTILADI

Dün akşam Ankara'da bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü. Özel'in görüşme sonrası paylaştığı gönderi, Yavaş ve Özel'in sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Gönderide üçünün yüzlerinin güldüğü fotoğrafla birlikte "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak…" mesajı yer alıyordu.

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YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU İLE ÖZEL'E: ÖN SEÇİMDE YOKUM

Bugün ise Mansur Yavaş'ın dün Özel ve İmamoğlu'na ön seçime girmeme kararı aldığını ilettiği bilgisi edinildi. Yavaş, toplantıda adayın belirlenme sürecinin erken olduğunun bir kez daha altını çizdi, ayrıca gündemin ön seçim tartışmalarıyla meşgul edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

OKUDUĞU SATIRLAR MERAK UYANDIRDI

Bu kararını bildirirken Yavaş'ın yazar Ali Taş’ın 9 Şubat’ta yayımlanan köşe yazısı “Centilmenlik Anlaşması ve Kaygı Eşiği”ni okuduğu öğrenildi. Bu yazıda Taş, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve 27. Dönem İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın gündeme getirdiği formülden söz ediyor.

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İŞTE YAVAŞ'IN OLASI ADAYLIK FORMÜLÜ: ÜÇ ADAYLI SEÇİM

Buna göre başkanlar arasında bir "centilmenlik anlaşması" yapılması üzerinde uzlaşılabilir. Subaşı bu formülü şu ifadelerle dile getirmişti:

"Ön seçim yapılacaksa dışarıda kalan diğer aday, dilerse partisine bağlılığını ifade ederek 100 bin imzayla cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız katılabilir. Seçim ikinci tura kalacaktır ve üç adaylı bir seçim olacaktır. CHP'li iki başkan her bölgeden oy alacak, muhalif oylar en yüksek seviyeye çıkacaktır. Yine anlaşma gereği ilk turda daha az oy alan aday ise diğer adaya tam desteği peşinen kabul ederek dilerse cumhurbaşkanlığı yardımcılığını da kabul edebilecektir."

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MANSUR YAVAŞ AÇIK AÇIK SÖYLEMİŞTİ

CHP’nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterilecek aday için ön seçim kararı alması sorulduğunda Mansur Yavaş "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" demiş ve şunları eklemişti:

"Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum."

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Yavaş'ın bu çıkışı İmamoğlu'na sorulduğunda "Değerli başkanımız Mansur Yavaş'ın bakışı farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz, bunlar parti içi meselelerdir. En doğruyu buluruz. Ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci tarifleriz. Milletimizin önümüzdeki 20-25 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz" yanıtı gelmişti.

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Özgür Özel ise "Erken seçim isteyen bir partinin her şeyiyle seçime hazır olması gerektiğini söyledik. Erken seçimin adayı erken belirlenir, erkenden yola çıkacağız!" sözleriyle tartışmaya nokta koymuştu.

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş seçim Özgür Özel CHP cumhurbaşkanı adayı
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