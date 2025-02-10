Son dakika | Para, ev ve telefon karşılığı oy ihbarı! CHP'nin 2023 kurultayı hakkında soruşturma: Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayı için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski vekil Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

"DELEGELERE PARA, TELEFON VE EV VERİLDİ" İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu kurultay sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara’da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır.

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE AKİF HAMZAÇEBİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

CHP YÖNETİMİNDEN İLK TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, soruşturmaya dair SÖZCÜ TV'ye konuştu. Başarır şu ifadeleri kullandı:

"CHP Kurultayı en üst organıdır. Demokratik yöntemlerle seçilen delegelerimiz oy kullandı, kurultayımız yapıldı.

Herkes haddini bilmek zorundadır. Belediye başkanlarını yargıla, vekilleri yargıla, şimdi partiyi yargıla. Senin haddin mi Savcı Bey?

(Akif Hamzaçebi ve Kemal Kılıçdaroğlu tanık sıfatıyla ifadeye çağrılması)

Hiçbir yorum yapmıyorum. Böyle bir dosyayı kabul etmiyorum ki yorum yapayım. 2010 referandumunda FETÖ oy vermeye çağırdı, 2017'de mühürsüz oylar kullanıldı. Onları incelesinler, araştırsınlar.

Yarın Sayın Genel Başkanımız bununla ilgili açıklama yapacaktır. Utanç verici bir durumdur. Biz yolumuza devam edeceğiz."

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI YARIŞMIŞTI

Söz konusu 38. Olağan Kurultay 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşmişti.

Kurultayın ilk günü yapılan genel başkan seçimini dönemin Manisa milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel kazanmıştı.

Özel seçimin ikinci turunda 812 delegenin oyunu alarak yüzde 59,44 oranıyla genel başkan seçilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır