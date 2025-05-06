Özel'den çok konuşulacak 'İmamoğlu'na suikast' iddiası: Başrolde yine evlat katili Selçuk Tengioğlu var

CHP lideri Özgür Özel pazar günü Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin çıkışında Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğradı. Tengioğlu'nun 2004 yılında iki evladını öldürdüğü ortaya çıktı. Kamuoyunda infial yaratan olayın ardından birçok yeni detay ortalığa saçıldı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu ise bugün tutuklandı.

Grup toplantısında konuşan Özgür Özel, saldırgan Tengioğlu'yla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Tengioğlu'nun ocak ayında İBB binasına geldiğini belirten Özel, 'İmamoğlu'na suikast düzenlenecek' dediğini belirtti.

Özel, Tengioğlu'yla ilgili şu şekilde konuştu;

Şimdi tutuklamaya sevk etmişler. Işık hızıyla da tutuklamışlar. Bu soru sorulmadıysa geri çağırsınlar. Bu yılın ocak ayında, bebek, evlat katili saldırgan İBB’ye gelir... “Benim koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak.’ demiş. 'İhbar etmeye geldim' demiş. Bakın nasıl bir koğuşta yatmış? Bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağırıp, iki polise vermişler. "Alın, dinleyin. Bu böyle iddiada bulunuyor." diye.

Kapıyı çalacak. "Ben iki evladın katili adamım. Yeni çıktım içeriden 3 yıl 4 yıl önce. Koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu'na suikast emri aldılar, bilginiz olsun." diyecek. Savcı Bey, bir baktın mı o koğuşa ya? O koğuş arkadaşları nerede?