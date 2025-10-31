HABER

Özel'den gündem olacak 'Cumhur İttifakı' çıkışı: "Çatlaklarıyla ben uğraşamam, kendileri çözsünler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması, 'AK Parti ile MHP arasında kriz' iddialarını gündeme getirdi. Özel, konuyla ilgili gelen soruya yanıt verdi ve "Bu kadar derdimiz ve tasamız varken Cumhur İttifakı'nın çatlaklarıyla da ben uğraşmayayım. O sorunlarını da kendileri çözsünler" dedi. Özel, yeni Diyanet İşleri Başkanı'nı ziyaret edeceğini de söyledi.

Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki programları kapsamında eski başbakan ylardımcılarından Prof. Dr. Erdal İnönü'nün Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Daha sonra Sarıyer Belediyesi'ne giden Özel, burada belediye çalışanlarıyla yemek yedi.

İSRAİL TEPKİSİ: "ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR, KATLİAMLARINA DEVAM EDİYOR"

Cuma namazını Sarıyer Çamlıtepe Merkez Camisi'nde kılan Özel, namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bugün iki şey için dua ettiklerini ve bunlardan birinin Gazze olduğunu belirten Özel, "İsrail, ateşkesi ihlal ediyor ve katliamlarına devam ediyor. Bu konuda uluslararası toplumun duyarlılığını sürdürmesi, Türkiye'nin de İsrail üzerindeki baskıyı Trump üzerinden medet umarak değil, doğrudan kendisinin göstermesi gerekiyor. Trump'ın Netanyahu'ya açmış olduğu alanın bir kez daha felaketle, kan, gözyaşı, çocuk ve kadın ölümleri, sivil ölümleri olarak gerçekleşmemesi için bu konu son derece önemli. Biz de içinde bulunduğumuz tüm uluslararası organizasyonlarda sürecin en net ve tavizsiz şekilde takip edilmesi konusunu savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

" KONUYU ARKADAŞLARIMIZ TAKİP EDİYOR"

Özel, bir diğer dualarının da başta arkadaşları olmak üzere adaleti, özgürlüklerini bekleyen herkesin bir an önce ailelerine kavuşması yönünde olduğunu kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Özel, "Şimdi son gözaltıyla (İbrahim Özkan) ilgili sadece gözaltına alındığı haberini duydum. Onu takip ediyoruz. Tabii Ekrem Başkanın ailesine, özel kalemine, koruma müdürüne kadar bir saldırı altındayken, danışmanlarının da benzer muameleye tabi tutulması şaşırtıcı değil ama bir detay, bir içeriğe yönelik o konuda henüz bilgi sahibi değiliz. O konuyu arkadaşlarımız takip ediyor." diye konuştu.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNE GİDECEĞİM"

Özel, 29 Ekim resepsiyonuna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinden isimlerin katılmamasının sorulması üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu Cumhuriyet Bayramı paylaşımının kıymetli olduğunu belirterek, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un kullandığı dilin özenli ve doğru olduğunu, buna kıymet verdiklerini söyledi.

Arpaguş'u ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun dileklerinde bulunacağını dile getiren Özel, "Bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla birlikte bundan sonra yeni bir süreç başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bir Cumhuriyet kurumu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, doğru bir zeminde faaliyet yürütecekse ben Diyanet İşleri Başkanı'na hayırlı olsun ziyaretine de gideceğim. Çünkü bizim meselemiz 'Bir yanlış olsun da kavga edelim' üzerine değil. Bizim meselemiz şu, herkes işini doğru yapsın, biz de işimizi yapalım. Kimseyle kavga etmeyelim. Millete hizmet yarışında olalım." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÇATLAKLARIYLA BEN UĞRAŞMAYAYIM"

Özel, MHP heyetine Bahçeli'nin 29 Ekim programına katılım durumunu sorduğunu belirterek, "Katılamayacaklarını söylediler. Sağlık durumuyla ilgili endişe edilecek bir şey olmadığını öğrendiğime memnunum. Onun dışında eğer o bir mesajsa, öbürü bir mesajsa, bu kadar derdimiz ve tasamız varken Cumhur İttifakı'nın çatlaklarıyla da ben uğraşmayayım. O sorunlarını da kendileri çözsünler." değerlendirmesinde bulundu.

