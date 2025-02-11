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  4. Özel'den ilk açıklama geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğana'a yüklendi: "Şaibe senin göbek adın"

Özel'den ilk açıklama geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğana'a yüklendi: "Şaibe senin göbek adın"

11.02.2025 13:20
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CHP lideri Özgür Özel'den bugün İstanbul'da CHP'li belediyelere düzenlenen operasyon ve CHP kurultayı hakkındaki soruşturmayla ilgili açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şaibe senin göbek adın" diyen Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeye çağrılmasıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

Özel'den ilk açıklama geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğana'a yüklendi: "Şaibe senin göbek adın"

İstanbul'da bugün, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla, aralarında CHP'li Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

"ADIM ADIM İMAMOĞLU'NA DOĞRU GİDİYORLAR"

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Özel "Benim gördüğüm kadarıyla İBB’ye yürümek üzere çok sayıda belediyeyi kuşatan bir soruşturma yapacaklar" dedi. "Hedef İmamoğlu mu?" sorusuna ise "Ben Beşiktaş’la birlikte ona inandım; adım adım ona doğru gidiyorlar diye düşünüyorum" diye yanıt verdi.

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ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: "ŞAİBE SENİN GÖBEK ADIN"

CHP'nin 2023 kurultayı hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili Özel şunları söyledi:

"Dosya işlem yapılmadan bekliyor ki, onu çekmeye çalıştığı alana beni çekmeye çalışıyor ki, bir şeyler yapacak. Bu da şunu gösteriyor: Erdoğan’ın yargı mensuplarına en basit mevzuda nasıl talimat verdiğini, dört günde kapanacak bir dosyayı bir yıldır açık tutup beni tahrik edip siyasete alet etmeye çalıştığını. Şu anda Türkiye’de genel başkanını çoklu yarışla belşrleyebilen neredeyse tek partisiyiz. Biz de olmasak… ilçe kongrelerinde iki aday var, Ankara’ya çağırıp birini adaylıktan çektiriyorlar. Manisa il kongresinden bir hafta önce “Erdoğan il başkanını belirledi” diye gazetelerde haber oldu. Eğer başka bir aday varsa çağırıp çektiriyorlar. Zaman zaman küçük ilçelerde aday çıkışınca dövüyorlar. Sonra da çıkmış, Türkiye’nin tek demokratik kongresine şaibeli diyor. Şaibe senin göbek adın olmuş. Demokratik yarış sistemini ortadan kaldırmış. Şaibe senin göbek adın."

'KILIÇDAROĞLU' SORUSUNA SESSİZ KALDI

Özel, soruşturma kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeye çağrılmasıyla ilgili olarak ise "O konuda hiçbir yorum yapmak istemiyorum. CHP’de geçmişte birlikte görev yaptığım iki kişi. Hiçbir yorum yapmak işletmiyorum onların bu konuy ilişkin değerlendirmelerine yönelik" dedi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
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