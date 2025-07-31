Özel'den yeniden yargılanacak olan Tayfun Kahraman hakkında açıklama! "Anayasa Mahkemesi doğru kararı verdi"

Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında yeni bir karar verildi. Anayasa Mahkemesi, Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine karar vermişti. CHP lideri Özel'den de konuya ilişkin ilk değerlendirme geldi.

ÖZEL: ‘ANAYASA MAHKEMESİ DOĞRU KARAR VERDİ’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklananları ve aynı cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Anayasa Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği kararın doğru bir karar olduğunu ifade eden Özel, "Tayfun benim üyemden ziyade kardeşim. Yerel mahkemenin de en kısa sürede Anayasa Mahkemesi’nin kararı gereğince hem yeniden yargılamayı hem de tutuksuz yargılama noktasında bunca zamandır olan hak ihlalin ortadan kaldıracak kararın verileceğine inanıyorum. 13. Ağır Ceza Mahkemesi herhalde adli tatil olduğu için bir heyet var, o heyetin de hukukun gereğini yapacağına yürekten inanıyoruz. Bekleyeceğiz, ümit ediyorum bugün, yarın en doğru kararı verirler" dedi.

"BURADAN MORALİM BOZULMADAN AYRILIYORUM"

Büyük bir moralle geldiği cezaevinden motivasyonla ayrıldığını belirten Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden burada tutuklu olan Melih Gecek’i, 5 yıldır Erzincan’da tarım yapan, bir yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapmış olan Serdal Taşkın’ı, benim de çok sevdiğim, siyasi iletişimde Türkiye’de çok önemli isim olan Necati Özkan’ı ve bu süreçte en büyük haksızlık ve en büyük iftiraya uğrayan Fatih Keleş’i ayrı ayrı ziyaret ettim. Bu iftira mekanizması Ekrem İmamoğlu’na en yakın isim üzerinden kurulsun diye evladıyla tehdit edilen, yargı tarihinde görülmüş en ayıplı şeyler yani işkence olsa memlekette onu da yapacaklar Fatih Keleş’e. Alıyorlar sürekli bir yerlere götürüyorlar. ‘Nereye, talebim yok’ diye sorduğunda ifadeye diyorlar. Yolda giderken başına bir şey gelse hesabını kimse veremez. Dimdik ayakta durduğu için hepimizin guru olan Fatih Keleş’i burada ziyaret ettim, Necati Bey’in görüşlerinden her zamanki gibi istifade ettik. Ben, bu cezaevinden dayanışma duygularıyla ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH GÜLER HADSİZLİK YAPIYOR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Abdullah Güler’e kötü bir şey demek istemem grup başkanıdır, birlikte görev yaptık ama hadsizlik etmiş. Bu komisyonun nasıl çalışacağına komisyonun üyeleri yapacakları ilk toplantıda karar verecek. Bu kararı verirlerse saygı duymak lazım. Abdullah Güler kim oluyor, onda altın hissemi varmış. Adalet ve Kalkınma Partisi 21 kişisini gönderir o kişilere, ‘İlle kapalı oturum isteyin, basına kapalı oturum olsun’ konuşurlarsa konuşsun, orada tartışılır. İYİ Parti katılmayınca 47’ye falan düşmüyor çünkü üye tam sayısının nitelikli çoğunluğu olur, komisyon kurulduğu an bildirilen rakam üzerinden hesaplar yapılır. Bazı arkadaşlarla sosyal medyadan kendi niteliklerini tartışmışlar. Komisyonun nasıl çalışacağına komisyon karar verecek. Meclis Başkanının yapmadığını Abdullah Güler yapıyor, hadsizlik yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır