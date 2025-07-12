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"Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin tamamı 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

"Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı

Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile biyometrik kimlik doğrulama sistemi tanımlanmış olup, sistemin hangi usul ile çalışacağı belirtildi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan ödemeye esas sayılacağı hüküm altına alındı. Biyometrik kimlik doğrulama sisteminin yanı sıra halihazırda uygulanmakta olan kameralı görüntüleme sistemlerinin uygulamasına devam edilecek. Biyometrik kimlik doğrulama sisteminden kaynaklanan bir nedenle tanılama ve doğrulama işleminin yapılamadığının tespit edilmesi hâlinde sistemin çalışmadığı tarihlerde kurumlarca gerçekleştirilen eğitimlerin devam durumlarının tespiti, kameralı görüntüleme sistemi ile yapılacak.

Kayıt yaptırmak isteyenlere ücretlerini kendileri karşılamak üzere kurumlara kayıt yaptırmalarına olanak tanındı. Bu derslere ilişkin bilgiler Özel Eğitim Modülü’ne işlenecek.

YILDA EN AZ 4 KEZ DENETLENECEK

Yönetmelik ile evde destek eğitimi ile ilgili iş ve işlemlerde de değişiklik yapıldı. Bu kapsamda evde destek eğitimi verilecek bireylerin eğitimlerinin gün ve saatlerinin yer aldığı aylık iş takvimi hazırlanarak, bir sonraki ayın eğitimine başlanmadan Özel Eğitim Modülü’ne girilecek ve eğitimler aylık iş takviminde belirlenen gün ve saatlerde verilecek. Ayrıca evde destek eğitimi, denetim yetkisi bulunanlar tarafından yılda en az 4 kez denetlenecek.

"Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı 1

Yapılan düzenleme ile telafi eğitimlerinin verilmesine yönelik de değişikliğe gidildi. Daha önce doğal afetler veya çeşitli nedenlerle Bakanlık, valilik ya da kaymakamlık tarafından alınacak tatil kararları veya özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin kuruma gelmemesi nedeniyle yapılamayan eğitimler takip eden aylarda yapılırken, yeni düzenleme ile bu süre 24 ay ile sınırlandırıldı. Bununla birlikte aynı ay içerisinde bireysel olarak 8 saat verilebilen telafi eğitimlerinin süresi aynı ay içinde 12 saat olacak şekilde değiştirildi.

Yönetmeliğin tamamı 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

(İHA)

11 Temmuz 2025
11 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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resmi gazete Özel Eğitim Öğretmenliği
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