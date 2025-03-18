HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı; 3 yaralı

Özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı; 3 yaralı

18.03.2025 17:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı; 3 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde meydana geldi. İ.S. idaresindeki özel halk otobüsü ile yan yoldan kara yoluna bağlanan S.A. yönetimindeki palet yüklü kamyonet çarpıştı. Otobüs savrularak bariyerlere çarptı. Kazada 2 şoför ile otobüste yolcu olan A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildiSon dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Apartman görevlisi ile kiracı arasında kavga! 2 kişi yaralandıApartman görevlisi ile kiracı arasında kavga! 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...

Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...

Aydın'da bebek mezarları açıldı, cani babanın canavarlığı tüyler ürpertti

Aydın'da bebek mezarları açıldı, cani babanın canavarlığı tüyler ürpertti

Asgari ücrete ara zam Erdoğan'ın önüne geliyor! İşte kritik tarih...

Asgari ücrete ara zam Erdoğan'ın önüne geliyor! İşte kritik tarih...

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

Erkan Kork’un ifadesi şaşkına çevirdi: Altın bozdurup banka almış!

Erkan Kork’un ifadesi şaşkına çevirdi: Altın bozdurup banka almış!

SGK'dan yeni karar! Eczanelerde yeni dönem: Hastalar artık...

SGK'dan yeni karar! Eczanelerde yeni dönem: Hastalar artık...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.