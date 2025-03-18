Özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı; 3 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde meydana geldi. İ.S. idaresindeki özel halk otobüsü ile yan yoldan kara yoluna bağlanan S.A. yönetimindeki palet yüklü kamyonet çarpıştı. Otobüs savrularak bariyerlere çarptı. Kazada 2 şoför ile otobüste yolcu olan A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır