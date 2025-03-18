Özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı; 3 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde meydana geldi. İ.S. idaresindeki özel halk otobüsü ile yan yoldan kara yoluna bağlanan S.A. yönetimindeki palet yüklü kamyonet çarpıştı. Otobüs savrularak bariyerlere çarptı. Kazada 2 şoför ile otobüste yolcu olan A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
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