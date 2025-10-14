Özel Harekat Başkanlığı’na sahadan gelen isim: Ünsal Hayal!

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türkiye’nin en kritik güvenlik birimlerinden biri olan Özel Harekat Başkanlığı’na, yıllarını terörle mücadeleye adamış bir isim getirildi. Yeni başkan Ünsal Hayal’in kariyeri, sahadaki mücadelesiyle adeta bir kahramanlık hikâyesi niteliğinde...

1971 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ünsal Hayal, 1993’te Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra meslek hayatına adım attı. Komiser yardımcısı olarak başladığı görevinde gönüllü şekilde 23. Dönem Özel Harekat kursuna katılan Hayal, henüz 20’li yaşlarının başında Şırnak’ta çatışmaların en yoğun olduğu dönemde görev aldı.

1994'DE PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

1994 yılında Cizre’de pusuya düşürüldüğünde ise geri adım atmadı. Yıllar sonra İzmir’de uyuşturucu çeteleriyle girilen bir çatışmada yeniden vuruldu ancak göreve kaldığı yerden devam etti.

SINIRIN ÖTESİNDE AKTİF GÖREVLER ALDI

Ünsal Hayal’in görev hikayesi yalnızca Türkiye sınırlarıyla sınırlı kalmadı. 2006 yılında Bağdat Büyükelçiliği koruma ekibinde yer alarak savaşın gölgesinde Türkiye’yi temsil etti. Libya iç savaşında büyükelçiliğin güvenliğini sağladı. 2017’de ise Suriye’nin Azez bölgesinde güvenlik güçlerinin koordinasyonunda aktif rol üstlenerek bölgenin istikrarına katkı sundu.

LİYAKAT TARTIŞMALARINA SAHADAN YANIT

Zaman zaman gündeme gelen “liyakatsizlik” tartışmalarına en güçlü yanıtı, Hayal’in yıllardır sahada verdiği mücadele oluşturuyor.

İKİ ÇOCUK BABASI

Evli ve iki çocuk babası olan Ünsal Hayal, Mesleğine ve ailesine duyduğu bağlılıkla da örnek gösterilen Hayal, hem görevdeki disiplini hem insani yönüyle takdir topluyor.