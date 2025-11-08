HABER

Özel hastanede ‘vergi’ tartışması! Skandal görüntüler: ‘Nereye şikayet edersen et’

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede tedavi için anlaşılan ücretin elden ve faturasız talep edilmesine itiraz eden bir vatandaş, görevli personel tarafından iddiaya göre saldırıya uğradı. Hastanın fatura talebine olumsuz yanıt veren hastane yetkilileri “Nereye şikâyet edersen et” diyerek bir de rest çekti. Skandal görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede gündem olunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden de açıklama geldi. İşte detaylar…

Taner Şahin

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kadın, özel bir hastanede tedavi için anlaştığı ücretin elden ve faturasız talep edilmesine itiraz ettiği gerekçesiyle hastane personeli tarafından darp edildiğini öne sürdü. Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca konu kısa sürede gündem oldu

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de devreye girdi. İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu hastanede yaşanan iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Güner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

İddiaya göre, estetik işlem için hastaneye gelen bir vatandaşımızdan ücretin elden ve faturasız talep edilmesi üzerine çıkan tartışmada fiziki saldırıda bulunulduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

Olayla ilgili olarak Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir. Kamera kayıtları, tanık beyanları ve tüm belgeler titizlikle değerlendirilecektir.”

Güner, açıklamasının devamında sağlık kurumlarında hiçbir koşulda şiddet, etik dışı uygulama ya da usulsüzlüğe izin verilmeyeceğini vurguladı:

“Sağlık hizmeti sunulan hiçbir ortamda şiddet, etik dışı uygulama veya usulsüzlük kabul edilemez. Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülecektir.”

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı özel hastanede denetim başlattı. Hastanenin güvenlik kamera görüntüleri ve personel ifadelerinin incelendiği, iddiaların doğruluğuna ilişkin raporun önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

