Özel 'hodri meydan' dedi, teklifini açıkladı: 'Cesaretiniz varsa istiyoruz'

İBB iddianamesinin açıklanmasının ardından siyasetteki sert gündem yeniden hararetlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den iddianamenin ardından bir sert çıkış daha geldi. Özel Bahçeli'nin sözlerini hatırlatarak, "En güvendiklerini çıkarsınlar. İddianame için istedikleri kanalda tartışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

Kabataş Transfer Merkezi'nin ikinci etap açılışına katılan CHP lideri Özgür Özel sert ifadeler kullandı. İBB iddianamesine tepki gösteren Özel canlı yayında tartışma teklif etti. İsteyen her kanalın yargılamayı canlı yayınlaması gerektiğini belirten Özel,"Atın iftirayı alın cevabı' dedi.

Özel hodri meydan dedi, teklifini açıkladı: Cesaretiniz varsa istiyoruz 1

Özel konuşmasından şu ifadelere yer verdi;

İşte buradayım diyorum. En güvendiklerini çıkarsınlar. İddianame için istedikleri kanalda tartışmaya hazırız. Ama Sayın Bahçeli'nin sözünü unutmasınlar. TRT başta isteyen her kanalın duruşmaları canlı yayınlayacağı bir yargılama istiyoruz. Hodri meydan diyoruz. Atın iftirayı alın cevabı. Cesaretiniz varsa canlı yayın istiyoruz.

