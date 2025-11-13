HABER

Özel, Sultanbeyli'de açıklamıştı! 'Çınar' iddialarına savcılıktan yalanlama: "Dezenformasyon niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır"

CHP lideri Özgür Özel Sultanbeyli'de yaptığı mitingde "Çınar'la araları bozulmuş, attığı yalanlar birbiriyle benzememiş. Bu Çınar 7. kata alınmamaya başlanmış, 6. katta intihara kalkışmış. Bütün adliye muhabirlerinin bildiği o olay Çınar'mış. Ondan almışlar, İlke diye gizli tanığa söyletmişler" iddiasında bulunmuştu. Başsavcılık tarafından yapılan açılamada detaylar anlatılarak iddialar yalandı ve "Dezenformasyon ve yalan niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır" denildi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sultanbeyli'deki mitingde vatandaşa seslendi. Özel burada, "İddianamede iddia şudur: Gizli tanıklar ilk başta üç taneydi. Bunların sayısını 15'e çıkarmışlar. Onlarca arkadaşımıza suçlamalarda iftiracıların söyledikleri var. İlk başlarda bir Çınar vardı, her iftirayı o atardı. Sonra bu Çınar'la araları bozulmuş, attığı yalanlar birbiriyle benzememiş. Bu Çınar 7. kata alınmamaya başlanmış, 6. katta intihara kalkışmış. Bütün adliye muhabirlerinin bildiği o olay Çınar'mış. Ondan almışlar, İlke diye gizli tanığa söyletmişler" şeklinde konuşmuştu.

BAŞSAVCILIKTAN ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA YANIT

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin düzenlediği miting sırasında, "Soruşturmayla ilgili Çınar kod isimli bir gizli tanığın ifadesinin alındığını, sonrasında tanığa verilen vaat ve sözlerin tanığın yalanlarıyla örtüşmediğini, tanığın yedinci kata alınmamaya başlandığını, Çınar kod adlı tanığın adliyenin altıncı katında intihara kalkıştığını, bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp İlke kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini" beyan ettiği belirtildi.

Açıklamada, yine aynı tarihte CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından sosyal medya hesabında, Özel'in söylediği sözlere ilişkin adliye içerisinde meydana gelen intihar girişimi vakasına ilişkin video paylaşıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

"DEZENFORMASYON VE YALAN NİTELİĞİNDE OLDUĞU AÇIKÇA ANLAŞILMIŞTIR"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda, sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18 Kasım 2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21 Kasım 2024 olduğu, yine anlaşılacağı gibi İlke kod isimli tanığın ifadesinin Çınar kod isimli tanıktan önce alındığı, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon ve yalan niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır."

