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Özel'in 'Boykot' çağrısına AK Parti'den tepki! "Siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
25.03.2025 13:00
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün yaptığı konuşmada bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı. Konuyla ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, "Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir" dedi.

Özel'in 'Boykot' çağrısına AK Parti'den tepki! "Siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoların adresi Saraçhane olmuştu. CHP lideri Özgür Özel ve partililer her gün Saraçhane'ye giderek vatandaşlara seslendi.

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AK PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'İN 'BOYKOT' ÇAĞRISINA TEPKİ

Özel dün yaptığı konuşmada eylemcilere boykot çağrısında bulundu ve bazı markaları tek tek sıraladı. Özel'in boykot çağrısına ise AK Parti'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada Özel'i eleştirdi.

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Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır.

"VATANDAŞLARIMIZ YIKICI VE ZORBA ZİHNİYETİ TAM OLARAK GÖRMÜŞTÜR"

Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür.

"SİYASAL ZORBALIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel’in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır.

"HEDEF SAPTIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

CHP’nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka bir şey değildir.

İşin siyasi açıdan esası şudur:

2.1.Bazı CHP’liler bazı CHP’li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi.
2.Bazı CHP’liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için mahkemeye başvurdu.

"GEREKLİ CEVABI VE HAK ETTİKLERİNİ LAYIKIYLA VERİRİZ"

CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP’lilere cevap yetiştirmelidir. CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir. Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hak ettiklerini layıkıyla veririz"

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Özgür Özel CHP boykot ak parti ekrem imamoğlu operasyonu
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