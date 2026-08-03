ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Göktaş'tan gençlere evlilik uyarısı: "Öyle bir dünyaya gidiyoruz ki insanlar yalnız ölüyor"

Modern çağda günden güne artarak devam eden ekran bağımlılığının sadece gençler arasında olmadığını anne babalarda da yaygın olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, anne ve babalara akşam yemeği uyarısında bulundu!

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’ın “Belçika’dan memlekete dönerken en çok hangi türküyü dinlerdiniz?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Bakan Göktaş’ın o anları da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"ÇOCUKLARINIZLA AYNI SOFRADA VAKİT GEÇİRİN"

“Evlatlarınızla akşam yemeğinde vakit geçirin ve dijitali o sofrada hayatınızdan çıkarın. Çocuklar anne babalarını rol model alıyor. Biz bununla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Çocuk geliyor anne babayla oynamak istiyor anne babanın elinde telefon var, çocuğum bir dakika dur diyor. O çocuk o zaman ekranla vakit geçiriyor. Çünkü ekran ona hiç hayır demiyor. Bunun arkasında da büyük bir endüstri var.

Dikkat ekonomisi… Neden evlatlarımızın üzerinden hem de onlara zarar vererek para kazansınlar?

"EKRAN BAĞIMLILIĞI: KALABALIK BİR YALNIZLIK"

Yıllar önce Biri Bizi Gözetliyor vardı. Şimdi başkasının hayatını izlemek sağlıklı bir şey değil. Kişi bundan para kazanıyor olabilir ama bu doğru değil. Sizin zamanınızı paraya dönüştüren bir ekonomi var. Gerçek hayattan kopmaya vesile oluyor. Ne öğrendin? Güneşe ve gökyüzüne tekrar bakmamız lazım. Gerçek hayat bu değil onların hepsi suni yapılar. Ekranla aramıza mesafe koymamız gerekiyor.

Ekran bağımlılığı davranışsal bir bağımlılık. Hayatı kaçırıyorsunuz, kalabalık bir yalnızlık…

15-18 YAŞ ARASINA YENİ İÇERİK MODELİ

Bakan Göktaş, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunmasına yönelik yeni çalışmalara da değindi.

15-18 yaş grubu için ayrıştırılmış bir içerik modeli geliştirdiklerini belirten Göktaş, sürekli ekran kaydırma alışkanlığının ve çocukların olumsuz içeriklerle karşılaşmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE MESAJ

Sosyal medya şirketlerinin gerekli teknolojik kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Göktaş, 1 milyondan fazla kullanıcısı bulunan platformların temsilci atamasını ve Türkiye’nin doğrudan muhatap olabileceği bir kişinin bulunmasını istediklerini belirtti.

Çocukların düşünce yapısı, psikolojik gelişimi ve davranışları üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasını amaçladıklarını kaydeden Göktaş, ekran bağımlılığına da dikkat çekti.

SON DÖNEMDE EN DUYGULANDIĞINIZ AN?

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım; sohbetin en duygusal anlarından birinde Göktaş’a, görev süresi boyunca kendisini en çok etkileyen olayı sordu.

Bakanlık bünyesindeki kuruluşlardan birinde bir çocukla yaptığı görüşmeyi anlatan Göktaş, çocuğun kendisine söylediği “Kimsem yok.” sözünün kendisini derinden etkilediğini söyledi.

O an gözlerinin dolduğunu ve konuşmasına kısa süre ara vermek zorunda kaldığını anlatan Göktaş, Bakanlık görevi sırasında karşılaştıkları çocukların ve ailelerin hikâyelerinden büyük ölçüde etkilendiklerini dile getirdi.

“HAYATIMDAN BİR KELİMEYİ ÇIKARACAK OLSAM, NEFRET”

Göktaş, “Hayatınızdan bir kelimeyi çıkaracak olsanız hangisi olurdu?” sorusuna ise tek kelimeyle cevap verdi: “Nefret.”

Nefret duygusunu sevmediğini belirten Göktaş, bu duygunun insanı hayata karşı olumsuz bir bakış açısına sürüklediğini ve beraberinde başka kötülükleri de getirebileceğine inandığını söyledi.

BRÜKSEL’DEN EMİRDAĞ’A 3 GÜN SÜREN YOLCULUKLAR

Göktaş, Belçika’dan Türkiye’ye çocukluk yıllarında gerçekleştirdikleri yolculukları da anlattı.

Ailesiyle birlikte küçük bir otomobille yaklaşık 3 gün süren yolculuklar yaptıklarını belirten Göktaş, memlekete kavuşmanın heyecanını her seferinde yeniden yaşadıklarını söyledi.

Üç çocuklu aile olarak yapılan uzun yolculukların kendileri için bugün bile güzel anılar taşıdığını ifade eden Göktaş, Türkiye’den Belçika’ya dönüşlerin ise kendileri için her zaman hüzünlü olduğunu dile getirdi.

GENÇLERE EVLİLİK VE AİLE TAVSİYESİ

Sohbet sırasında gençlerin evliliğe yaklaşımı da gündeme geldi.

Gençlerin hayata bakışında sosyal medyanın ve daha önce televizyon dünyasının etkili olduğunu belirten Göktaş, bireyselliğin ve yalnızlığın zaman zaman özgürlük gibi sunulduğunu ifade etti.

Ancak hayatın temelinde paylaşmanın bulunduğunu vurgulayan Göktaş, gençlere sanal dünyanın dışında gerçek bir hayat olduğunu hatırlattı.

Göktaş, yalnızlaşmanın geldiği noktaya dikkat çekerek, “Öyle bir dünyaya geliyoruz ki insanlar yalnız ölüyor.” dedi.

Gençlere aile kavramını koruma çağrısında bulunan Göktaş, “Sanal dünyanın dışında da bir hayat var. Aile kavramını kaybetmememiz gerek.” mesajını verdi.