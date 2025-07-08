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Özel ve Kılıçdaroğlu, Namık Tan'ın annesinin cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenaze törenine katıldı.

Özel ve Kılıçdaroğlu, Namık Tan'ın annesinin cenaze törenine katıldı
Begüm Özkaynak

Eski CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan, Ankara'da hayatını kaybetti. Günsel Tan için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Özel ve Kılıçdaroğlu, Namık Tan ın annesinin cenaze törenine katıldı 1

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özel ve Kılıçdaroğlu, Namık Tan ın annesinin cenaze törenine katıldı 2

Namık Tan, töreninde taziyeleri kabul etti. Günsel Tan'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özel ve Kılıçdaroğlu, Namık Tan ın annesinin cenaze törenine katıldı 3

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel cenaze
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