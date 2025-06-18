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Özgür Çelik duyurdu! Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tayfun Kahraman’ın cezaevinden hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Çelik, "Adaleti geciktirmenin bedeli ağır olmadan bu mesele çözülmelidir" dedi.

Özgür Çelik duyurdu! Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi
Recep Demircan

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti üyesi, şehir plancı ve akademisyen Dr. Tayfun Kahraman’ın cezaevinden hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

"HUKUKSUZCA CEZAEVİNDE TUTULUYOR"

Çelik paylaşımında şunları ifade etti:

"Yol arkadaşımız ve parti üyemiz, şehir plancı ve akademisyen Dr. Tayfun Kahraman’ın bugün Silivri Cezaevi’nden MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edildiğini öğrendik.

Tayfun 38 aydır hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Hakkında tek bir somut delil olmadan 18 yıl hapse mahkum edildi. Herkes biliyor ki; Tayfun su kadar temizdir.

Adil yargılanmadığı, sunduğu kanıtların, tanıkların dava dosyasına alınmadığı, suçsuzluğunu ortaya koyan hiç bir belgenin değerlendirilmediği, hukukun tüm evrensel ilkelerinin gözardı edildiği bir yargı süreci sonucunda 38 aydır evladı Vera'dan mahrum, ailesinden ırak.

Tayfun’u ailesine sağlıkla, geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep vermeden kavuşturmak bu ülkenin yargı sisteminin boynunun borcudur. Adaleti geciktirmenin bedeli ağır olmadan bu mesele çözülmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Özgür Çelik
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