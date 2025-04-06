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Özgür Özel Bakan Şimşek'e "Yazıklar olsun sana be" demişti! Yeni açıklama geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlana MASAK raporuyla ilgili "Haberim yok" diyen Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef almıştı. MASAK, Özel'in açıklamasın sonrasında yeni bir açıklama yaparak "Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahli bulunmamaktadır" dedi.

Özgür Özel Bakan Şimşek'e "Yazıklar olsun sana be" demişti! Yeni açıklama geldi
Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün kurultay sonrası Ankara'da vatandaşlara seslendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sert eleştirilerde bulunan Özel, “Bir cunta vardır cuntanın Maliye Bakanı da, cuntanın mali ayağı da Türkiye’deki Bakan Mehmet Şimşek’tir. Bu adama kimse itibar etmesin. Ben bunu her söylediğimde açıklama yapıyor "MASAK raporları gizlidir" diye. Ey Mehmet Şimşek, bu raporları paldır küldür imzalatacak kimse bulmadığında nasıl baskı yaptığını bilmiyor muyuz? Madem ki bu MASAK sana bağlı bir kuruluş, 10-17 Mart arasında rapor yazmış; aralık, ocak, şubat, bütün yandaş kanallar, kalemler MASAK raporundan yalan yanlış bilgi verirken bir kez çıkıp 'Böyle bir rapor, görevlendirme yok' demiyorsun, bu yalancı, düzmece MASAK raporu için "Haberim yok" diyorsun. Yazıklar olsun sana be!" dedi.

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MASAK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Bu gelişme sonrasında MASAK'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunu yanıltmaya ve kurumumuzu yıpratmaya yönelik sistematik şekilde sürdürülen mesnetsiz ithamlarla ilgili olarak kamuoyunun tekrar bilgilendirilmesinde ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.

MASAK'ın savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırladığı raporlar Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan tümüyle teknik bir süreç içinde Başkanlığı yönetim kademelerinin gözetim ve denetimi altında tamamlanmakta ve doğrudan talepte bulunan savcılığa iletilmektedir.

  • Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahli bulunmamaktadır.

  • Mevzuatına göre yetkilendirilmiş uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olması, hukuken ve yetkinlik açısından, hazırlanan raporların niteliğini zayıflatmaktadır.

  • MASAK'ın tüm raporları diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı finansal verilere dayanmaktadır.

  • MASAK raporlarındaki verilerin herhangi bir suç teşkil edip etmediği her zaman yargı mercilerinin takdirindedir.

Mali suçlarla mücadele ülkemiz ve milletimiz için çok önemli olup MASAK çalışmalarını kanunların verdiği yetki çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir. "

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Mehmet Şimşek Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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