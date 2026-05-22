Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'yla görüşmesini anlattı "Boynumun borcudur" diyerek duyurdu

CHP Genel Başkanlığı görevini Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine iade eden mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, partililere seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini 'bunu size anlatmak boynumun borcudur' diyerek anlatan Özel, "Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL CHP GENEL MERKEZİ'NDE KONUŞUYOR

CHP Genel Merkezi önünde toplananlara seslenen Özel, şunları söyledi;

"Bugün son yerel seçimleri kazanan kadrolar, baskıcı, otoriter, despot bir iktidarın topyekün saldırısı altındadır. Onlara göre biz güçsüz ve haksısız. Bizim suçumuz seçim kazanmak. Ya da seçimi kazanacakları aday yapmak. Bizim suçumuz müesses nizama baş kaldırmak. Bizim suçumuz konforlu muhalefet koltuğunda oturmayıp millet için iktidarı hedeflemek.

Bu yüzden mesela CHP meselesi değildir. Mesele, milletin meselesidir. Mesele, milletin sofrasından gidenlerin hesabını sormaktır. Milletin bozulan huzurunu yerine getirmektir. Mesele AK Parti'nin kara düzeninin çarkına çomak sokmaktır.

"ATANMIŞ KAYYUMLAR BU PARTİYİ YÖNETEMEZLER"

CHP milletin partisidir. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemezler. CHP'yi AK Parti'nin butlan kolları yönetemez, yönettirmeyiz.

AK Parti'nin gençlik kollarında umut kalmayacak, partisi pes edecek, AK Parti'nin yargı kolları üzerimize çökecek, AK Parti'nin butlan kolları da partimizi elimizden alacak! Yok öyle yağma.

"YAŞANANLAR YARININ İKTİDARININ DOĞUM SANCISIDIR"

Bugün yaşananlar yarının iktidarının doğum sancısıdır. Biz bu sancıya dayanacağız. Bu sancının bir müjde olduğunun farkında olacağız. Çünkü biz yüz yıl sonra bir kez daha bu milletin umudu olcağız, bu milleti kurtaracağız.

Bu darbelerin işkencesine katlanmadan güzel günler gelemez. En sonunda biz kazanacağız.

AK Parti yaşlanmış, yorulmuş, tükenmiştir. Erdoğan bir daha seçim kazanmayacağını görmektedir. Bu yüzden milleti adaysız, partisiz, seçeneksiz ve çaresiz bırakmak istemektedir. Saldırının hedefinde bu yüzden tüm demokratik sistem vardır. Kimse başını kaldırmasın, kimse itiraz etmesin istiyorlar.

Tarihin en büyük kuşatması, en büyük saldırısıdır. Ama siz inanırsanız tarihin en büyük fırsatıyla karşı karşıyayız.

"BUTLAN KARARI GETİREREK KENDİLERİNİN BİLE SAHİP ÇIKAMADIKLARI BİR KARAR VERDİLER"

Kendi varlıklarının dayandığı demokratik sisteme butlan kararı getirerek kendilerinin bile sahip çıkamadıkları bir karar verdiler. Akılları sıra partiyi bölmeye, kendi içinde meşgul etmeye, bu fırsattan istifade iktidarını korumak isteyenlerin açık oyunu ve kumpasıyla karşı karşıyayız. Buna teslim olmayız.

Bir yandan da bu cenderenin içinden çıkmak gerekiyor. ama bunu rejimle ve aparatlarıyla uzlaşarak, olmadık tavizler vererek yapacak halimiz yoktu. İşte bu yüzden buradayız.

Dünün şartları ve psikolojisi içinde bir telefon geldi, o telefona bakmadık. Bugün akşam üstü o telefon görüşmesini gerçekleştirdik. Ne konuştuğumuzu ne olacağını, ne olmayacağını söylemek size boynumun borcudur.

"BİZ EN KISA ZAMANDA SANDIK İSTİYORUZ, KURULTAY İSTİYORUZ"

Bugün dedim ki, sokağı görüyor musun? Milleti duyuyor musunuz? Bu baba ocağının bahçesindekileri görüyor musunuz? Bugün Türkiye'de tüm meslek örgütleri, tüm sendikaları, tüm siyasi partileri yan yana duruyor. Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor dedim. Siz ne bekliyorsunuz dedim.

Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz. İki şeye ödün vermeyiz, can vermeye razıyız. Bunlardan birincisi CHP'nin önüne delegenin önüne parti sandığı gelecek. İkincisi, bu milletin önüne seçim sandığı gelecek bu iktidar değişecek.

"HAYATI DURDURMAYA, TOPLU DİRENİŞE VAR MISINIZ?"

Tüketimden gelen gücü kullanmaya var mısınız? İcabında hayatı durdurmaya, toplu direnişe var mısınız? Boykot, grev, sonuna kadar direnişe var mısınız?"