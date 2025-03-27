Özgür Özel'den ABD'de gözaltına alınan doktora öğrencisi için sert çıkış: "Şiddetle kınıyorum!"

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı.

ICE görevlileri, ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına aldıkları esnada Öztürk'ün sesli itirazları kameraya yansımıştı.

AVUKATINDAN "HABER ALAMIYORUZ" AÇIKLAMASI

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DURUMA TEPKİ

Özgür Özel, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) duruma tepki gösterdi. Özel, paylaşımında şunları söyledi:

"ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, İsrail’i, Filistin mezalimini ve bu mezalimi görmezden gelen üniversitesini eleştiren bir yazı kaleme aldığı için gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum.

Dünya gitgide, “Ben yaptım oldu” diyen liderlerin çılgınlıkları nedeniyle daha yaşanmaz hale geliyor.

ABD’de sadece fikrini kaleme aldığı için gözaltına alınan Rümeysa da, iktidarın 19 Mart demokrasi darbesine barışçıl gösterilerle itiraz eden ve haksız hukuksuz, dayanaksız bir şekilde, vicdansızca tutuklanan Türkiye’deki yüzlerce öğrenci de aynı mağduriyeti yaşıyor.

İktidarı hiç zaman kaybetmeden Rümeysa’nın serbest bırakılması ve eğitimine devamı için Trump yönetimi nezdinde girişimde bulunmaya, Türkiye’nin dört bir yanında, sadece demokrasi istedikleri için cezaevine gönderilen öğrencileri de derhal serbest bırakmaya çağırıyorum. "

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