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Özgür Özel'den adaylık süreci açıklaması: "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile 2 kez görüştüm"

05.02.2025 21:53
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uğur Dündar'ın programında erken seçim ve adaylık tartışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. "Erken seçim istiyorsak adayı da erken belirlemeliyiz" diyen Özel," Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başkanlarımızla 2 kez görüştüm. İlk kez burada söylüyorum. Geçen pazartesi akşamı da Mansur Yavaş başkanımızla verimli bir görüşme yaptık. Ön seçime bir itirazı yok. Girer mi girmez mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den adaylık süreci açıklaması: "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile 2 kez görüştüm"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerden olan Adıyaman'da Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Arena programına katıldı. Canlı yayında gündemle ilgili soruları yanıtlayan Özel, çok tartışılan aday belirleme süreciyle ilgili de konuştu.

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"TARİHİ BİR HATA YAPMAYACAĞIM"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bu adayı belirleyeceğiz talep bu. Erken seçimin adayı erken açıklanır. Kızıma koltuğa oturmadan önce söz verdim. Ben kızıma 'Bir daha seçim yenilgisi yaşatmayacağım' dedim. Asla kendi adaylığımı tartışıp tarihi bir hata yapmayacağım. Bu kararı da tek başıma vermeyeceğim dedim. Ekrem Başkanım da Mansur Başkanım da görev verilirse kaçmaz yaparız diyorlar. Bütün üyelere sorarak öne seçim fikri ortaya atıldığında bu heyecan yarattı. Bu noktada bir irade ifade ettik. Bütün CHP'liler bu ön seçimde oy kullanmak istiyorlarsa gelsinler
üye olsunlar. Son zamanlarda çok fazla üye kaydı yaptık. Ekrem Başkanla 2 kez görüştüm"

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"İLK KEZ BURADA SÖYLÜYORUM"

"İlk kez burada söylüyorum. Geçen pazartesi akşamı da Mansur Başkanımızla verimli bir görüşme yaptı. Ön seçime bir itirazı yok acele mi ediyoruz diye endişelerini bana ileti. Ön seçime girer girmez. bilmiyorum. Parti görev verirse kazandırmak için elinden geleni yapacak. Mansur Yavaş'ın edecek daha çok hizmeti var. Aday adayları kimler olur üyeler kimi seçer bilmem. Ama bugün gördüğüm, fikrin
doğru olduğuna ve acele etmemiz gerektiğine ikna oldum. Erken seçim istiyorsak adayı da erken belirlemeliyiz."

"DEPREM VE AFET BAKANLIĞI KURULMALI"

"Depremin ardından ilk 24 saat, ilk 5-7 gün çok önemlidir. Ancak, en kritik olan şey, deprem olmadan önce ne yaptığınızdır. O yüzden, ben bugün Sayın Erdoğan’a yüz yüze görüşmemde de önerdiğim bir fikri yine tekrarladım. İlkinde ciddi şekilde not aldı, ama bunu burada, canlı yayında sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Bugün Sayın Erdoğan’a düşen görev, liyakatinden, becerisinden ve deneyiminden şüphe edilmeyecek, herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan, yetkin, tam yetkili ve donanımlı bir kişiyi, "Deprem ve Afetlere Hazırlık Bakanı" olarak atamaktır. Bu kişi siyasi olmamalıdır.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Uğur Dündar Özgür Özel
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