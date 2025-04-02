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Özgür Özel'den Aybüke Pusat'ın boykot çağrısına destek: Bunlar utanmaz adamlar"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.04.2025 16:02
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Volkan Konak’ın cenazesinde basına konuşarak, boykot çağrısına destek verdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, "Sen koltuğu işgal ediyorsun ama iktidarda değilsin" diyerek tepki gösteren Özel, Ticaret Bakanı Bolat’ın ‘azgın azınlık’ açıklamalarına da sert yanıt verdi. Boykotun anayasal hak olduğunu vurgulayan Özel, "Biz makul ve haklı çoğunluğuz" dedi. Özel aynı zamanda bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için "ATV'ye bakmayacağız" şeklinde çağrı yaptı.

Özgür Özel'den Aybüke Pusat'ın boykot çağrısına destek: Bunlar utanmaz adamlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, usta sanatçı Volkan Konak'ın Trabzon'da gerçekleşen cenaze töreninin ardından basın mensuplarına konuştu.

Özel, Volkan Konak hakkında skandal sözler sarf eden Çatalca Müftüsü'ne tepki gösterirken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sen bi koltuğu işgal ediyorsun ama iktidarda değilsin. Alma o herifi (Çatalca Müftüsü) görevden. Alma ki ona bakan seni görsün. Ölünün arkasından konuşan birini görsün" şeklinde konuştu.

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"BU BOYKOTU TÜRKİYE SİYASETİNE YAKIN DÖNEMDE EN ÇOK TAŞIYAN PARTİ AK PARTİ"

Boykot çağrısına destek verenler hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin soruları yanıtlayan Özel, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iyice endazeyi kaçırdı, şuurunu kaybetti. Ne yaptığı belli değil. Boykotun bir anayasal hak olduğu net. Bu boykotu Türkiye siyasetine yakın dönemde en çok taşıyan parti AK Parti" dedi.

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"BOYKOT BİR ANAYSAL HAKTIR. YAPAN YAPAR, UYAN UYAR"

Bugün yapılan genel boykot hakkında da konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Boykot bir anaysal haktır. Yapan yapar, uyan uyar. Biz Saraçhane'deki listemizin arkasındayız. Biz bugün kendi ilan ettiğimiz boykotun dışında 301 öğrenci arkadaşımızın tutuklu olması dolayısıyla üniversite öğrencilerinin bugün yaptığı boykot çağrısına destek verdi. 'Bizim için birgün' dediler biz de destek verdik. Bugün ne sonuç alınacak her beraber göreceğiz. Biz boykotyap.net'i takip edelim.

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'MAÇ İÇİN ATV'YE BAKMAYACAĞIZ'

Bu bir sürekli boykot kararı değil. Sürekli boykot yaptığımız, başta Doğuş Grubu olmak üzere. A Haber, CNN ve yandaş kanallar ile bu kanalların sahipleri. Örneğin Demirören Grubu. Biz ATV'yi boykot ediyoruz. ATV'nin elinde olmayan bir yerden örneğin bir radyo kanalından onu açar dinleriz. Onun dışında ben Fenerbahçeliyim biricik annem Galatasaraylı ama biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemek için ATV'yi açıp bakmayacağız tabii ki. Bugün çok reklam alıyor ATV, yarın o izlenmeye göre fatura kesecek. Çok izlenirse çok para kazanacak az izlenirse az para kazanak. Ben Fenerbahçeyi bugün gönlümden destekleyeceğim. Annemin takımı Galatasaray da kardeş kulübümüz. Her ikisi için de iyi bir mücadele, maça gidip izleyeceklere iyi seyirler diliyoruz. Onun dışında pek kimseye seyir dilemiyoruz. ATV'nin bugün parasına para katıp Ekrem Başkan'a bu kadar iftiralar atan, her fırsatta bize küfredenlerin reytinglerini güçlendirip faturaları desteklemek istemiyoruz. Elbette Türkiye'de en çok izlenenler arasında yer alacaktır, en çok izlenen olacaktır. Ancak ATV'yi açtıkça para kazandırıyor, kapattıkça para kaybettiriyorsunuz. Bu akşam ATV'ye reklam veren firmaların da gönlümüzde yeri olmayacak. Dün akşam boykota karşı cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, TOBB Başkanı olmadık açıklamalar yaptılar. AK Parti'nin fişlemelerinin tamamını Saray'ın önünde bidonla yakarım. O fişlemelerin hepsini bulacağım Saray'ın önünde gençlerle yakıp kutlayacağız. Kimse korkmasın. Bugünkü sistemin aparatları korksun. Hepsiyle hesaplaşacağız."

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AYBÜKE PUSAT'A DESTEK

Sosyal medya hesabından boykota destek verdiği için rol aldığı 'Teşkilat' dizisinden çıkartılan Aybüke Pusat'a, Özel'den destek açıklaması geldi. Özel, açıklamaya şu şekilde devam etti:

"Aybüke Pusat'ın hemen bugün ekmeğiyle oynamışlar. Bizzat ben sahip çıkacağım. Hangi dizide oynarsa rekorlar kırdırtacağız. İnsanların işiyle, aşıyla, ekmeğiyle oynuyorlar. Bunlar böyle utanmaz adamlar. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz. Psikolojik üstünlük artık bugünün muhalefetinde, yarının iktidarındadır. Ahlaki üstünlük zaten bizde. Psikolojik üstünlük bizde. Bugün boykota katılırız, yarın yine o esnafın gönlünü alırız. Çoğunluk enerjisi bizde, bütün muhalefette. Bu iktidara yol görünmüştür, geri sayım başlamıştır. Bugünkü iktidar sahipleri 19 Mart'tan beri cuntanın başı."

"DAHA DA BETER OLACAKSINIZ"

Son olarak dün telefonla katıldığı yayında boykot çağrısı yapanlar için 'azgın azınlık' diyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a da yanıt veren Özel, "Azgın azınlık sizsiniz. Bir avuçsunuz. Siz ikinci parti olmuştunuz. Son anketlerde fark da açılıyor. Daha da beter olacaksınız. Azgın azınlık, bükemediği bileği kırmaya çalışan bir ekiple karşı karşıyayız. Biz makul ve haklı çoğunluğuz" diye konuştu.

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