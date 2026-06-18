Özgür Özel’den “baskın seçim” planı: Hazır parti formülü masada! 'Ekim' hesabı başladı

CHP'deki mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'in izleyeceği yol haritası yakından takip ediliyor. Now TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Özel, "baskın seçim" formülüyle dikkat çekerken farklı senaryolarda atmayı planladıkları adımları bir bir açıkladı. Özel, yeni parti ya da mevcut bir partinin dönüştürülmesi dahil farklı seçenekler üzerinde teknik hazırlık yaptıklarını belirterek, “Milletimiz müsterih olsun, merak etmesin. Ekim ayında seçim var deseler bile tedbirliyiz, hazırız” dedi.

“BASKIN SEÇİME HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ”

Özgür Özel, olası bir baskın seçim ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını söyledi. “Bu sene ekim ayında bir baskın seçim olacaksa, ona da hazır olmak zorundayız” diyen Özel, temmuz ayı sorulduğunda “Tabii, tabii. Teknik olarak hazırlanıyoruz” diye yanıt verdi. Özel, yeni bir partiye hemen geçmenin şu aşamada gündemde olmayabileceğini ancak hazırlıkların yapılacağını ifade etti.

İKİ ALTERNATİF MASADA

Özel, olası erken seçim senaryosuna karşı iki ayrı seçenek üzerinde durduklarını belirtti. Bunlardan ilkinin yeni bir siyasi parti kurmak olduğunu söyleyen Özel, ikinci seçeneğin ise var olan bazı siyasi partilerle görüşerek bu partilerin tüzüğünü, ismini, logosunu ve yönetimini değiştirmek olduğunu dile getirdi. Özel, bu yolla hızlı aksiyon alabilecekleri bir seçeneği hazır tutmak istediklerini söyledi.

“81 İLDE ÖRGÜTLENMEMİZ LAZIM”

Özel, yeni bir siyasi parti kurmanın seçim yeterliliği açısından zaman gerektirdiğini de vurguladı. “Yeni bir parti kurarsanız seçime girme yeterliliği için 41 ilde örgütleneceksiniz, ki bizim 81 ilde örgütlenmemiz lazım” diyen Özel, ilçeler için de benzer bir gereklilik bulunduğunu hatırlattı. Özel, “3’te 1 ilçesinde örgütleneceksiniz, bizim tamamında örgütlenmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZDE HAZIR BİR PARTİ OLACAK”

Özel, baskın seçim ihtimaline karşı milletvekili listesi verilebilecek bir partinin hazır olması gerektiğini söyledi. “Hiç kimse merak etmesin, baskın seçime karşı bile hazır olacağız” diyen Özel, “Her ihtimale karşı elimizde hazır bir parti olacak, milletvekili listesi verilecek partinin hazır olması lazım” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN UMUTLARINI KIRAMAYIZ”

Özgür Özel, ekim ayında erken seçim kararı alınması ihtimaline karşı hazırlık yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi. “Ekim ayına erken seçimi koydular diyelim. Ne yapacağız? Bu şartlar altında nasıl olacak? Bizim buna da hazır olmamız lazım. Milletin umutlarını kıramayız” diyen Özel, bir yandan uzun vadeli parti hazırlığının sürdüğünü, diğer yandan da hazır beklemek gerektiğini belirtti.

“TEDBİRLİYİZ, HAZIRIZ”

Seçmene seslenirken “Milletimiz müsterih olsun, merak etmesin. Ekim ayında seçim var deseler bile tedbirliyiz, hazırız” diyen Özel, olası bir erken seçim kararına karşı hazırlıksız yakalanmayacaklarını söyledi.