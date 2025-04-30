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Özgür Özel'den canlı yayında öz eleştiri geldi: "Kazanabilirdik, hata yaptık"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun tarihin en yüksek oyunu alacağını ifade eden Özel, 28 Mayıs seçimleriyle ilgili "Biz o seçimi kazanabilirdik, hatalar yaptık." dedi.

Özgür Özel'den canlı yayında öz eleştiri geldi: "Kazanabilirdik, hata yaptık"
Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Özel, "Ekrem Bey herhalde en az hareket eden bir Cumhurbaşkanı adayı olarak tarihin en yüksek oyunu alır. Yüzde 70 ile biz o seçimi alırız." dedi.

Açıklamasının devamında Özel, 28 Mayıs seçimlerini kazanabileceklerini hatalar yaptıklarını aktardı.

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Özel'in açıklamasından satır başları:

"Ekrem Başkan bir gün geldi, bana dedi ki: 'Beni hedef alan bir saldırı var.' Biz bunu bekliyorduk, ancak bu kadarını beklemiyorduk. Biz kendimizden eminiz, adayımızdan eminiz.

Bir huzur verseler, biz Türkiye’yi nasıl kalkındıracağımızı, nasıl Avrupa Birliği’ne sokacağımızı anlatacağız.

Bunların amacı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak göstermemizi engellemek. Kafa kafaya tokuştuğumuz günün adı 23 Mart. Ön seçime girmek için Ekrem İmamoğlu’nun başvuru yaptığı gün, onlar da diplomasını iptal etmek için başvuru yaptı, aynı gün.

Bize koskoca bir ülke kalmış ve bir sandık kalmış Atamızdan miras. Ben ölmeyi göze alırım, merak edene söylüyorum. Bu zaferin mimarı olmak istiyorum.

"İMAMOĞLU ADAY OLABİLECEK Mİ?"

Diploma duruyor. İptali kimseye tebliğ edilmedi. İstanbul Üniversitesi'nin iş ve işleyişine aykırı karar veren adamlar, 31 yıl önce verilmiş diplomayı iptal ettiler.

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"YÜZDE 70İLE BİZ O SEÇİMİ ALIRIZ"

Ekrem Bey herhalde en az hareket eden bir Cumhurbaşkanı adayı olarak tarihin en yüksek oyunu alır. Yüzde 70 ile biz o seçimi alırız.

Bu millet devletini sever. Çağırır, askere gider. Devlet için gazi olur. ‘Bende yok’ der, vergisini verir. Ama devlet ve millet karşı karşıya gelirse, millet kazanır.

ÖZEL ADAY OLACAK MI?

Benim baştan beri adaylık niyetim yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanıyım. Katı, organik bir CHP’liyim.

Ben erken seçim istiyorum. Adayın hangi pozisyonda olduğunun hiçbir önemi yok; İmamoğlu hapiste de olsa kazanır, sürgünde de olsa kazanır, uzaya da yollasalar yine kazanır.

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"BİZ O SEÇİMİ KAZANABİLİRDİK, HATALAR YAPTIK"

28 Mayıs seçim kaybından sonra Ekrem Bey ve benim ayrı ayrı değişim çağrısında bulunup yola çıkmamız sonra yollarımızı birleştirmemiz aynı şeyi gördüğümüzden. Biz o seçimi kazanabilirdik, hatalar yaptık."

30 Nisan 2025
30 Nisan 2025

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
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