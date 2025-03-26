HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özgür Özel'den çarpıcı sözler! "Yeni gizli tanıklar eklemeye çalışıyorlar"

Özgür Özel'den çarpıcı sözler! "Yeni gizli tanıklar eklemeye çalışıyorlar"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.03.2025 20:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı konuşmada "Bu yalanları ispat edecek bir kanıtları yok. Dosyanın içine yeni gizli tanıklar eklemeye çalışıyorlar. Artık bu birlikteliğe dayanamıyorlar" dedi.

Özgür Özel'den çarpıcı sözler! "Yeni gizli tanıklar eklemeye çalışıyorlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beylikdüzü'nde iftar programında konuştu. Yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama yapan Özel, "Erdoğan'a sesleniyorum turpun büyüğü dedin çıka çıka koca bir yalan çıktı." dedi. Sözlerinin devamında Özel, "Dosyanın içine yeni gizli tanıklar eklemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_aaef8cf8e40a11ffa6ad7d82fcdb6c30

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"KOCA BİR YALAN ÇIKTI"

"Erdoğan'a sesleniyorum turpun büyüğü dedin çıka çıka koca bir yalan çıktı. 'Ailelerinin yüzüne bakamayacaklar' dedin. Bütün Beylikdüzü burada yüzümüze bakıyoruz.

"DOSYANIN İÇİNE YENİ GİZLİ TANIKLAR EKLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bir grup toplantısına çıkıp dünya kadar yalanı tekrar etti. Bu yalanları ispat edecek bir kanıtları yok. Dosyanın içine yeni gizli tanıklar eklemeye çalışıyorlar. Artık bu birlikteliğe dayanamıyorlar. Biz gırtlağından haram lokma geçmemiş dürüst insanlarız, evlatlarına onuru şerefi miras bırakacak insanlarız."

26 Mart 2025
26 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Devlet Bahçeli, Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü! Devlet Bahçeli, Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü!
Gaziantep'te otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGaziantep'te otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu protestolarına destek verdiğini açıkladı

İmamoğlu protestolarına destek verdiğini açıkladı

'Gözaltında kötü muamele' iddiası! EGM'den açıklama geldi

'Gözaltında kötü muamele' iddiası! EGM'den açıklama geldi

Gündem olan paylaşım! Bir Cumhur İttifakı üyesi CHP'nin adayına oy vermiş

Gündem olan paylaşım! Bir Cumhur İttifakı üyesi CHP'nin adayına oy vermiş

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Eşi ve iki kızı tutuklandı

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Eşi ve iki kızı tutuklandı

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.