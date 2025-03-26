Özgür Özel'den çarpıcı sözler! "Yeni gizli tanıklar eklemeye çalışıyorlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beylikdüzü'nde iftar programında konuştu. Yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama yapan Özel, "Erdoğan'a sesleniyorum turpun büyüğü dedin çıka çıka koca bir yalan çıktı." dedi. Sözlerinin devamında Özel, "Dosyanın içine yeni gizli tanıklar eklemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"KOCA BİR YALAN ÇIKTI"

"Erdoğan'a sesleniyorum turpun büyüğü dedin çıka çıka koca bir yalan çıktı. 'Ailelerinin yüzüne bakamayacaklar' dedin. Bütün Beylikdüzü burada yüzümüze bakıyoruz.

"DOSYANIN İÇİNE YENİ GİZLİ TANIKLAR EKLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bir grup toplantısına çıkıp dünya kadar yalanı tekrar etti. Bu yalanları ispat edecek bir kanıtları yok. Dosyanın içine yeni gizli tanıklar eklemeye çalışıyorlar. Artık bu birlikteliğe dayanamıyorlar. Biz gırtlağından haram lokma geçmemiş dürüst insanlarız, evlatlarına onuru şerefi miras bırakacak insanlarız."