Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! "Geriye posası bir cunta kaldı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Şişli'de düzenlenen mitingde konuştu. Özel, "Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan cuntacıdır, cuntanın başındadır. Çıkmış biz devletiz diyor, devlet benim arkamda diyor. Bu millet gücünü mutlaka gösterecektir." dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

Sonuç almaya geldik. Ve biz sonuç almadan durmayacağız o kayyum o darbecilerin cuntacıların Şişli'ye gönderdikleri kayyum geri gelmeden durmayacağız. Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız.

"GERİYE POSASI BİR CUNTA KALDI"

Sen tek başınasın. Her şeyi bilen, konuşan, karar veren... Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Sandık önümüze gelene kadar bu meydanları dar edeceğiz. Bu millet darbeyi püskürttü. Geriye posası bir cunta kaldı.

Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan cuntacıdır, cuntanın başındadır. Çıkmış biz devletiz diyor, devlet benim arkamda diyor. Bu millet gücünü mutlaka gösterecektir.

Bu Erdoğan'ın atadıkları var. Bunlara Bakan deniyor. Bakan dediğin seçilmiş kadın, adamdır. Erdoğan'ın gözüne bakandan, bakan makan olmaz. Olsa olsa bu ABD'deki Trump'ın bakanları gibi olur onlar da sekreterdir. Sekretersiniz siz. Bundan sonra Erdoğan'ın atadıklarına sekreter olarak muamele edeceğiz.

"BU SAMİMİYETSİZLİKLE ÇÖZÜM OLUR MU?"

Kent uzlaşısı denen meselede devletten temiz kağıdı almış, aday olmasında devlet güvencesi almışız. Bir suç varsa onun suçu bana ait. Başka birisini arama. Sana verince makbul, oyu CHP'ye verince 'terörist' olarak niteliyorsan sen sahtekar, iki yüzlüsün. Bu samimiyetsizlikle çözüm olur mu sahtekarlar? Çözüm Kürt ile Türk'ü kardeş bilmekle, eşit bilmekle olur.

Türkiye'de Tayyip Bey için siyaset son derece konforlu bir alan. Kendisi her şeyi yapınca hesap sorulmayacak, muhalefet yapınca vatan haini çıkarılacak. Sarıyer'de NTV'ye güzel bir sürprizimiz olacak.

Ant olsun ki eski ezberlere saplanırsam, onun ithamıyla bir adım geri atarsam namerdim. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın çizdiği hatlara değil, sizin önümüzde yürüdüğünüz doğrultuda siyaset var.

"DAVALAR AÇILDI BİR TANE BİLE ÇIKMADI"

Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bizim kitabımızda aileyle uğraşmak olmaz. Allah rakibin de düşmanın da mertini versin. İBB'de 550 terörist var dediler. Davalar açıldı, bir tane bile çıkmadı. Süleyman Soylu "Ben siyaseten söyledim, siyaset yaptım" dedi.

Bize mandacı diyen Erdoğan, Trump'a sormuş Ekrem başkanı öyle almış. Ne diyor Trump, rahibimiz vardı diyor. Erdoğan bir telefonla papazı özel jete bindirip yolladı. Trump Gazze'yi yerle bir edeceğiz diyor. Güya mücadelelerden gelen Erdoğan, 'Ey Trump' diyemiyor, kedi gibi susuyorsun. "