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Özgür Özel'den Hristiyan cemaatlerin liderlerine 'Paskalya' telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paskalya Bayramı nedeniyle Türkiye'deki Hristiyan cemaatlerin ruhani liderlerini telefonla arayarak, bayramlarını kutladı.

Özgür Özel'den Hristiyan cemaatlerin liderlerine 'Paskalya' telefonu

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Lideri Özel; Fener Rum Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin, Süryani Katolik Türkiye Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Türkiye Ruhani Reisi Kirakos Kazancıyan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile ayrı ayrı telefonda görüşerek, cemaat mensuplarına iyi dileklerini iletti, dini liderler nezdinde Türkiye'de yaşayan Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyanların bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel
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