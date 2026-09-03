Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: "Partinin canına okudun! Gönül dünyamda yerin yok"

Yeni Parti lideri Özgür Özel, Sözcü TV’de İsmail Küçükkaya ile "Günaydın Türkiyem" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir hafta içinde iki kez tokalaşmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.
Söz konusu tokalaşmaların Cevdet Selvi’nin cenazesi ile adli yıl açılışında gerçekleştiğini hatırlatan Özel, davranışının siyasi değil, insani olduğunu belirtti. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Yeni Parti, hazineden yardım alsın” sözlerini de değerlendirdi.
Özel, “Siyasi Partiler Kanunu’nda düzenleme yapmak lazım. Hakkaniyetli bir iş olur ama biz ‘sana otobüs de bina alacağız’ diyen teyzelerin desteğiyle yola çıktık. Hazine
peşinde değiliz” dedi.
Cevdet Selvi’nin cenazesinde Kılıçdaroğlu’nun uzattığı eli havada bırakmasının doğru olmayacağını ifade eden Özel, cenazeye siyasi gerilim yansıtmanın cenazeye ve cenaze sahiplerine saygısızlık olacağını söyledi.
Özel şöyle konuştu:
Adli yıl açılışındaki tokalaşmayı da anlatan Özel, salonda oturduğu sırada Kılıçdaroğlu’nun yanına geldiğini ve elini uzattığını söyledi.
Özel şu ifadeleri kullandı:
Tokalaşma sırasında çekilen fotoğraf üzerinden gülümsediği ve eğildiği yönünde yorumlar yapıldığını belirten Özel, şöyle konuştu:
Özel, Kılıçdaroğlu’yla el sıkışmasının “mutlak butlan” tartışmalarına meşruiyet kazandırdığı yönündeki eleştirileri de reddetti.
Özel, “Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle, İsmet Paşa'nın asker kaçağı olduğunu iddia etmek aynı şeydir ya” dedi.
Kendisine CHP’nin başında kalması karşılığında Ekrem İmamoğlu’na ve tutuklu belediye başkanlarına sahip çıkmaması yönünde teklifler yapıldığını söyleyen Özel, bu teklifleri reddettiğini belirtti.
Özel şöyle konuştu:
“Mutlak butlan” kararının ardından kendisine çeşitli teklifler iletildiğini belirten Özel, Kılıçdaroğlu’yla yalnızca bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.
Görüşmede kurultay şartını dile getirdiğini aktaran Özel, şöyle konuştu:
Özel, daha sonra kendisine “Grup Başkanı olarak kal. Sen Türkiye'yi gez, biz genel başkanlıkta kalalım. Seçime böyle gidelim.” teklifinin de iletildiğini savundu.
Özel, bu öneriye verdiği yanıtın ise “Felaket olur, felaket” olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmasının siyasi bir anlam taşımadığını vurgulayan Özel, şunları söyledi:
“Yoksa 80 yaşında adam gelmiş; otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım. Bu yani bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Yani doğru bir şey değil.”
Kılıçdaroğlu’na yönelik kırgınlığının devam ettiğini belirten Özel, “Ama onun dışında benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış, kalmamış!” ifadelerini kullandı.
Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu ve belediyelerin nüfusun yüzde 65’ini kapsadığını söyleyen Özel, “mutlak butlan” davasının siyasi bir planın parçası olduğunu savundu.
Özel şöyle konuştu:
Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, partinin bölündüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı:
Anketlerde YENİ Parti’nin yüzde 3-4 seviyesinde oy almasının dahi CHP’nin oylarını etkileyebileceğini belirten Özel, kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.
Özel, “Şimdi anketlerde yüzde 3-4 de olsa millet al CHP duyunca ‘Evet’ diyen daha bilmeyen birileri var. Ondan sonra bir de bana dönmüşler diyorlar ki, ‘Sen acaba...’ Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok!” dedi.
Kılıçdaroğlu’na yönelik tavrının kolay affedilecek bir mesele olmadığını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: