Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: "Partinin canına okudun! Gönül dünyamda yerin yok"

Yeni Parti lideri Özgür Özel, Sözcü TV’de İsmail Küçükkaya ile "Günaydın Türkiyem" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir hafta içinde iki kez tokalaşmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Söz konusu tokalaşmaların Cevdet Selvi’nin cenazesi ile adli yıl açılışında gerçekleştiğini hatırlatan Özel, davranışının siyasi değil, insani olduğunu belirtti. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Yeni Parti, hazineden yardım alsın” sözlerini de değerlendirdi.

Özel, “Siyasi Partiler Kanunu’nda düzenleme yapmak lazım. Hakkaniyetli bir iş olur ama biz ‘sana otobüs de bina alacağız’ diyen teyzelerin desteğiyle yola çıktık. Hazine

peşinde değiliz” dedi.

“CENAZEYE SİYASİ GERİLİM YANSITMAK SAYGISIZLIKTIR”

Cevdet Selvi’nin cenazesinde Kılıçdaroğlu’nun uzattığı eli havada bırakmasının doğru olmayacağını ifade eden Özel, cenazeye siyasi gerilim yansıtmanın cenazeye ve cenaze sahiplerine saygısızlık olacağını söyledi.

Özel şöyle konuştu:

Bir cenazede tokalaşmamak, benim yanımda eşini kaybetmiş ağlayan Cevdet Selvi'nin eşi ablamız orada dururken, o cenazeye bir siyasi gerilim yansıtmak

cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır.

cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Böyle bir şey olmaz. Yani ayrıca yani karşınızda birisi elini uzatmış, onun elini bir cenazede havada bırakmak benim asla kabul edebileceğim bir şey değil. Doğru da bir yaklaşım değil.

“KEMAL BEY BANA DOĞRU GELDİ”

Adli yıl açılışındaki tokalaşmayı da anlatan Özel, salonda oturduğu sırada Kılıçdaroğlu’nun yanına geldiğini ve elini uzattığını söyledi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Adli yıl açılışında da ben gittim, 10 dakika kadar önceden gittim, oturuyorum. Kemal Bey de gelmiş, yerine geçerken beni gördü, bana doğru geldi.

Şimdi bana doğru geliyor. Yani benden 30-35 yaş büyük bir 30 yaş büyük bir insan. Ondan sonra bana doğru geliyor, elini uzatmış. E sonuçta adli yıl açılışı, Türkiye'nin bütün protokolü orada.

"ÖYLE GÜLÜMSEYECEK HALİM YOK BENİM KEMAL BEY'E"

Tokalaşma sırasında çekilen fotoğraf üzerinden gülümsediği ve eğildiği yönünde yorumlar yapıldığını belirten Özel, şöyle konuştu:

Hiç öyle gülümseyecek halim yok benim Kemal Bey'e ama, Özgür Özel gülümsedi mi, belki bir jest bir mimik açısından olabilir. Efendim eğildi mi? Ayağa kalkarkenki o

bir anlık şey işte böyle hani...

“BUTLANA MEŞRUİYET VERDİ” ELEŞTİRİSİNE TEPKİ

Özel, Kılıçdaroğlu’yla el sıkışmasının “mutlak butlan” tartışmalarına meşruiyet kazandırdığı yönündeki eleştirileri de reddetti.

Özel, “Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle, İsmet Paşa'nın asker kaçağı olduğunu iddia etmek aynı şeydir ya” dedi.

Kendisine CHP’nin başında kalması karşılığında Ekrem İmamoğlu’na ve tutuklu belediye başkanlarına sahip çıkmaması yönünde teklifler yapıldığını söyleyen Özel, bu teklifleri reddettiğini belirtti.

Özel şöyle konuştu:

Bana açık açık: ‘Otobüsün üstünden in, Ankara'ya dön. Partinin başında paşa paşa otur, partinin başında kal.’ dediler. ‘Yani Ekrem'i unut, Ekrem'e sahip çıkma. Arkadaşlarına yapılan haksızlıklara sahip çıkma. Şehir şehir mitingler yapma. Bu iktidarı rahatsız etme.’ dediler. Ben bunu kabul etmedim, elimin tersiyle ittim.

KURULTAY ŞARTINI ANLATTI

“Mutlak butlan” kararının ardından kendisine çeşitli teklifler iletildiğini belirten Özel, Kılıçdaroğlu’yla yalnızca bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Görüşmede kurultay şartını dile getirdiğini aktaran Özel, şöyle konuştu:

Efendim bana 40 gün içinde kurultay kararı veriyorsanız, partiyi bir seçilmişe teslim edecekseniz sizinle konuşurum.”

Özel, daha sonra kendisine “Grup Başkanı olarak kal. Sen Türkiye'yi gez, biz genel başkanlıkta kalalım. Seçime böyle gidelim.” teklifinin de iletildiğini savundu.

Özel, bu öneriye verdiği yanıtın ise “Felaket olur, felaket” olduğunu söyledi.

“GÖNÜL DÜNYAMDA YERİ KALMADI”

Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmasının siyasi bir anlam taşımadığını vurgulayan Özel, şunları söyledi:

“Yoksa 80 yaşında adam gelmiş; otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım. Bu yani bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Yani doğru bir şey değil.”

Kılıçdaroğlu’na yönelik kırgınlığının devam ettiğini belirten Özel, “Ama onun dışında benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış, kalmamış!” ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bana yapılanı kolay affederim ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.”

"AK PARTİ BİR OYUN KURGULUYOR"

CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu ve belediyelerin nüfusun yüzde 65’ini kapsadığını söyleyen Özel, “mutlak butlan” davasının siyasi bir planın parçası olduğunu savundu.

Özel şöyle konuştu:

Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırılıyor ve cumhuriyet tarihinde ilk kez Medeni Kanun davalarının görüleceği yerde gidip dava açıyorlar ve boşanma davası için konulmuş mutlak butlan kuralıyla, tamam mı, bir partiye bir muamele yapıyorlar ve bunu kabul edip seçilmediğin partinin başına geçiyorsun.

“GELDİN PARTİYİ BÖLDÜRDÜN”

Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, partinin bölündüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

Ama sen geldin, canına okudun şimdi. Partiyi böldürdün. Bizi partiden... Bak, bizim arkadaşlarımızı geldiğin gün dağıttın. Bir başka çare kalmadı, millet ‘Yeni yol’ dedi. Yeni yeni yeni bir parti dedi, partiyi böldürdün.”

Anketlerde YENİ Parti’nin yüzde 3-4 seviyesinde oy almasının dahi CHP’nin oylarını etkileyebileceğini belirten Özel, kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.

Özel, “Şimdi anketlerde yüzde 3-4 de olsa millet al CHP duyunca ‘Evet’ diyen daha bilmeyen birileri var. Ondan sonra bir de bana dönmüşler diyorlar ki, ‘Sen acaba...’ Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok!” dedi.

Kılıçdaroğlu’na yönelik tavrının kolay affedilecek bir mesele olmadığını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: