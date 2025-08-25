HABER

Özgür Özel'den Mehmet Murat Çalık açıklaması: "Beraat edeceği kesin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Cezaevi'ni ziyaret etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun en yakını diye düşünüp bir algı yaratmak için olmadık bir dosyadan içeride tutulan biri. Beraat edeceği kesin. Ama bu sırada hastalığı nüksederse ne olacağının cevabını kim verebilir?" dedi.

Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalara konu olan kooperatiflerle ilgili açıklamalarda bulunan Özel, "Sanki kooperatif işi CHP'li siyasetçilerinin, belediye başkanlarının, bürokratlarının insanları mağdur etmek üzere, hatta dolandırıcılık falan diyorlardı... Allah'tan kimsenin maddi bir çıkar beklemek kişisel bir şey yapmak gibi durumlarının olmadığı belirtilen bir iddianame hazırlandı." dedi.

"SÜREÇLE BİRLİKTE CHP'NİN YAPTIĞININ BİR SUÇ OLMADIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ"

Kent uzlaşısının suç olmadığını söyleyen Özel, "Siz Kürtlerden oy alsın diye Kürtleri koydunuz onları yönetime dahil ettiniz, seçim sonucuna etki ettiniz diyor yaptığımız tam olarak bu da bu suç değil, siyaset. Kürtlerin oyu varsa sözünün de olması, temsilinin de olması gerekir dedik. Şimdi Türkiye'nin geldiği noktada sayın Bahçeli'nin 1 Ekim günü gidip DEM Parti'ye elini uzatmasıyla İmralı uzlaşısıyla bundan sonraki süreçle birlikte CHP'nin yaptığının bir suç değil çok önemli bir iş yapmış olduğunu görürsünüz" diye konuştu.

Özel, "AKP'den ümidini kesmiş muhafazakarlarla, milliyetçilerle, ülkücülerle de birlikte olduk. O ittifakı da ne riskli ne hatalı ne de suç olarak gördüm. Bütün sorumluluğu aldığımı söylediğimde biri oraları kriminalize ediyordu" ifadelerini kullandı.

"BERAAT EDECEĞİ KESİN"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin de konuşan Özel, "Siyasi bir kararla içeride tutulmasını kabul etmiyoruz. Mehmet Murat Çalık bir hükümlü değildir. Suçu ispata muhtaç. Ekrem İmamoğlu'nun en yakını diye düşünüp bir algı yaratmak için olmadık bir dosyadan içeride tutulan biri. Beraat edeceği kesin. Ama bu sırada hastalığı nüksederse ne olacağının cevabını kim verebilir?" ifadelerini kullandı.

