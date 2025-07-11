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Özgür Özel'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Meclis'i işaret etti, 'hızlı ve kararlı adım' vurgusu

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'dan bir grup silahlarını ateşe atarak imha etti. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel paylaşımında "Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir" dedi.

Özgür Özel'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Meclis'i işaret etti, 'hızlı ve kararlı adım' vurgusu
Recep Demircan

Terörsüz Türkiye sürecinde bir grup terör örgütü PKK'lı terörist bugün Irak'ın kuzeyinde silahlarını getirip yaktı. Gelişme sonrası bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır.

Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir.

Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz.

Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir.

Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir.

Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir.

Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Özgür Özel den Terörsüz Türkiye mesajı! Meclis i işaret etti, hızlı ve kararlı adım vurgusu 1

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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