Özgür Özel'den Zonguldak'ta 'yeni parti' sinyali! "Az kaldı..."

Özgür Özel, parti içindeki butlan kararının ardından sürdürdüğü kent ziyaretlerine devam ediyor. Özel bugün Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu ve yoğun kalabalığa hitap etti.

YENİ PARTİ SİNYALİ

Konuşmasının ardından esnafı ziyaret eden Özel, vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada Özel'e bir vatandaş 'Bir ışık bekliyoruz' sözleriyle seslendi. Özel vatandaşın bu cümlesine, "Yakacağız merak etme, az kaldı" yanıtıyla cevap verdi.

KASTAMONU'DA DA SİNYAL VERMİŞTİ

Özel, bir gün önce Kastamonu ziyaretinde de bir vatandaşın 'Yeni parti kurun' çağrısına, "İnşallah partimizi geri alırız. Öbür türlü başka bir aksilik olursa da o zaman ayrı konuşuruz." yanıtında bulunmuştu.