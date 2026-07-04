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Özgür Özel'den Zonguldak'ta 'yeni parti' sinyali! "Az kaldı..."

Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başına geri gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na kamuoyundaki yoğun tepkiler devam ederken Özgür Özel bugün Zonguldak'taydı. Yeni parti kurulacağı yönündeki iddialarla ilgili Zonguldaklı vatandaşlar Özel'e imada bulundu. 'Bir ışık bekliyoruz' diyerek Özel'e seslenen vatandaşlar, Özel'den "Yakacağız merak etme, az kaldı" yanıtını aldı. Özel'in bu çıkışı yeni parti sinyali olarak yorumlandı.

Özgür Özel'den Zonguldak'ta 'yeni parti' sinyali! "Az kaldı..."
Doğukan Akbayır

Özgür Özel, parti içindeki butlan kararının ardından sürdürdüğü kent ziyaretlerine devam ediyor. Özel bugün Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu ve yoğun kalabalığa hitap etti.

Özgür Özel den Zonguldak ta yeni parti sinyali! "Az kaldı..." 1

YENİ PARTİ SİNYALİ

Konuşmasının ardından esnafı ziyaret eden Özel, vatandaşlarla bir araya geldi.

Özgür Özel den Zonguldak ta yeni parti sinyali! "Az kaldı..." 2

Burada Özel'e bir vatandaş 'Bir ışık bekliyoruz' sözleriyle seslendi. Özel vatandaşın bu cümlesine, "Yakacağız merak etme, az kaldı" yanıtıyla cevap verdi.

Özgür Özel den Zonguldak ta yeni parti sinyali! "Az kaldı..." 3

KASTAMONU'DA DA SİNYAL VERMİŞTİ

Özel, bir gün önce Kastamonu ziyaretinde de bir vatandaşın 'Yeni parti kurun' çağrısına, "İnşallah partimizi geri alırız. Öbür türlü başka bir aksilik olursa da o zaman ayrı konuşuruz." yanıtında bulunmuştu.

Özgür Özel den Zonguldak ta yeni parti sinyali! "Az kaldı..." 4

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Özgür Özel
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