Özgür Özel'e bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan! "Şiddetle kınıyorum"

CHP lideri Özgür Özel'in bugün Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu üzerinden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylemleri AK Parti cephesinden tepkiyle karşılandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan sonra İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da Özel'e yanıt geldi.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Siyaset, her şeyden önce seviye ve üslup işidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınıyorum. Kendi iç siyasi çelişkilerini ve çekişmelerini böylesine yakışıksız bir dil ile kamuoyuna yansıtmak, siyasî nezaket ve etik açısından asla kabul edilemez.

Ülkemizin tarihî bir dönemden geçtiği bugünlerde, sorumluluk makamında bulunan tüm aktörlerin, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirecek bir dil kullanmaları gerekirken, siyaseti gerilim ve kutuplaşma zeminine çekmeye çalışmaları üzüntü vericidir. Muhalefet, milletin kendisine yüklediği sorumluluk gereği, bu seviyesiz dili hak etmemektedir."

NE OLMUŞTU?

Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Çerçioğlu hakkında açıklamada bulunmuştu.

Özel açıklamasında, "Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar. Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı. Yazıklar olsun. Aydın'ı yine alacağım."