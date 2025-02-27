Özgür Özel'e "Cumhurbaşkanımız asla izin vermez" diyerek rest çekti! AK Parti'den CHP liderine sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde TSK yöneticilerini eleştirdiği konuşma gündemdeki yerini koruyor. Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın isimlerini vererek tepkisini dile getirmişti.

"ÖZGÜR ÖZEL TSK'NİN KOMUTA HEYETİNİ SAYGISIZCA HEDEF ALDI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'e bu konuşması üzerinden sert sözlerle yüklendi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.

"CHP YÖNETİCİLERİ KENDİ GENEL BAŞKANLARININ SÖZLERİYLE YÜZLEŞMELİ"

CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki “siyasi okur-yazarlık” probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ASLA İZİN VERMEYECEK"

CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK’nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır