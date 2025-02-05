Özgür Özel’e sünnet kirvesi teklifi: “Nerede, ne zaman?”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir vatandaşın ilginç ve samimi teklifine cevap vererek sosyal medyada gündem oldu.

“KİRVE OLUR MUSUNUZ?”

Bir vatandaş, Özel’e yaklaşarak, “Torunumun sünneti var, kirve olur musunuz?” diye sordu.

Özel, bu teklife, “Nerede, ne zaman?” diyerek karşılık verdi.

Vatandaş ise “Ne zaman isterseniz, saat kaçta derseniz” diye cevap verdi.

Özgür Özel kısa süre şaşkınlığını gizleyemedi, sonrasında, “bakalım, yapalım” diyerek vatandaşın teklifini kabul etti.

VİDEOYA GELEN YORUMLAR İLGİNÇTİ

Bu diyalog sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok yorum yapıldı.

Kimileri, “Vatandaşın isteğini gayet memnun edici şekilde karşılamış başkan” diyerek Özgür Özel’in tavrını takdir ederken, diğerleri ise esprili bir dille, “Hoş geldin köylü Özgür, kirve Özgür, köylünün dostu, köylünün başkanı Özgür. Hoş geldin” şeklinde yorumlar yaptı.

Bunun yanı sıra, bazı kullanıcılar, “Memleket yanarken Özgür abim yine gidebileceği bi’ aktivite buldu kendine” diyerek tepkisini gösterenler de oldu.

Bakalım ilerleyen günlerde Özel’in, ‘kirve’ olduğu görüntüler gelecek mi?